Samsung tiene un estuche que esteriliza tu móvil mientras lo cargas

Al menos en España, desde el pasado 14 de marzo nos encontramos en una situación excepcional por culpa del famoso coronavirus que ha convertido nuestro día a día en un continuo mantener las distancias, llevar mascarillas, lavarnos las manos y desinfectar todos los objetos que podemos al regresar de la calle.

Se trata de una liturgia que parece haber llegado para quedarse durante un tiempo y que ha provocado que objetos que hasta ahora pensábamos que eran inocuos, comiencen a ser percibidos como potenciales focos de infección: es el caso de nuestro teléfono móvil, de los auriculares inalámbricos, de las gafas... ¡cualquier cosa!

UV para acabar con la amenaza

El caso es que Samsung ha pensado que sería buena idea lanzar al mercado un estuche de carga que, además, desinfecta nuestro dispositivo de tal forma que podemos asegurarnos de que nuestro teléfono, cuando volvemos a casa, no se convierte en un problema de salud. Al fin y al cabo, es de esos objetos que solemos dejar en cualquier sitio cuando vamos a la oficina, el bar, el restaurante, etc.

Esterilizador UV de Samsung.

Este esterilizador UV de Samsung tiene la forma de una simple caja pero que esconde en su interior un potente sistema que emite rayos ultravioleta que son capaces de eliminar el coronavirus por completo con una efectividad que el fabricante sitúa casi en el 100% en todos los casos. Y no solo esa Covid-19, sino cualquier otro virus o bacteria que nos llevemos adherida a nuestro terminal.

Eso sí, no es el pionero en este tipo de gadgets que vemos en el mercado, pero sí el primero que pertenece a una de las compañías centradas en el segmento premium de la telefonía móvil. Recordad que este dispositivo no es una iniciativa aislada de Samsung en el terreno de su compromiso por combatir la Covid-19 ya que hace unos meses, en marzo, ofreció un programa de desinfectado UV a todos sus clientes a través de sus principales puntos de asistencia. Además, este cargador que además esteriliza, no tiene un tamaño muy grande ya que dentro de él caben los terminales más grandes de la casa, como el Galaxy Note10+.

Sus dimensiones son de 228x128x49 mm., se vende (de momento) solo en color blanco, tiene apariencia de ser muy compacto y robusto y no solo servirá para desinfectar el móvil, sino cualquier otro objeto que quepa en él, desde unas gafas, hasta los auriculares inalámbricos con sus estuches, unas llaves, tarjetas bancarias, carteras pequeñas, etc. Lo tenéis a la venta en algunos retailers asiáticos a un precio que ronda, al cambio, los 45 euros.