Iniciar sesión con tu cuenta de Google será más sencillo con 'one tap'

Uno de los principales obstáculos que existen en internet para registrarnos en una página web es que nos requieren muchos datos que rellenar más una confirmación posterior, lo que termina pro ahuyentar a muchos usuarios que prefieren, o no dejar los datos, o no perder tanto tiempo. Así que para evitarnos ese trabajo existen en muchas web la posibilidad de hacer login con nuestras cuentas de Google, Facebook, Apple, etc.

Y los de Mountain View, que siempre están buscando la forma de hacer más transparente y menos agresiva esa manera de registrarnos en cualquier web, están desarrollando un nuevo sistema con el que quieren hacer todavía más fácil el usar nuestra cuenta de Google en cualquier parte. Y a ese sistema lo han dado en llamar como One Tap.

Registro rápido y sencillo

La idea que tienen en mente es tan simple como efectiva: ¿por qué perder tiempo en introducir el usuario y la contraseña de Google si ya la tenemos almacenada en el navegador? De esta manera, cuando accedemos por vez primera a un site, no tendremos que introducir siquiera las credenciales de la cuenta de Gmail ya que con un simple toque en un botón, accederemos concluyendo el registro sin escribir un solo dato, dejando al sistema que se comuniquen entre ellos para darle los datos que pidan.

El objetivo es, tal y como desvelan en una publicación de su site de desarrollo, conseguir que "con solo un toque" los usuarios obtengan "una cuenta segura, basada en un token sin contraseña [...] protegida por su cuenta de Google". De esta forma, lejos de desanimar a un usuario con un formulario interminable, accede a los servicios de esa página de manera rápida y con "cero fricciones".

Login en nuestra cuenta de Google.

Este sistema One Tap no solo funcionará en el navegador del PC o Mac, sino también con todas las versiones de Chrome en cualquier plataforma, aunque es obligatorio tenerlo configurado con el autocompletado, o Smart Lock para contraseñas. De no ser así, este sistema de creación de nuevas cuentas en sitios web no funcionará correctamente y tendremos que registrarnos con el método que nos requieran.

Aunque actualmente os podéis dar de alta en una página web con una cuenta de Google, el proceso sigue siendo muy fácil pero no lo suficiente como para evitar que el usuario desista. Es por eso que los de Mountain View quieren ir más allá con una identificación basada en la información que tiene de nosotros y donde para registrarnos solo hará falta dar un simple clic en la pantalla.