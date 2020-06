Google Chrome te ayudará a recordar mejor tus datos personales, ¿cómo?

Google Chrome tiene una gran cantidad de opciones que nos facilitan las tareas más engorrosas, sobre todo en esos instantes en los que aparecen en pantalla interminables listados que debemos completar con nombre, apellidos, dirección, código postal, teléfono, etc. Es ahí donde el navegador tiene un papel crucial y puede echarnos una mano.

Chrome es de esos que, gracias a que podemos utilizarlo vinculado a nuestra cuenta de Gmail, almacena todos los datos personales que vamos a necesitar dentro de esos formularios para rellenarlos de manera automática. Sin teclear una sola palabra completa. Ahora bien, aunque esa función ya la tenemos disponible y muchos la usamos a diario, en Google creen que todavía pueden afinarla un poquito más.

Nueva barra de autocompletado

A esa conclusión han llegado los de Mountain View, que creen que pueden añadir todavía mejores funciones para hacer más preciso ese autocompletado de datos y, por eso en las próximas actualizaciones irá incluyendo un sistema renovado que nos permitirá tener mayor control sobre lo que hacemos. Ahora mismo, cuando elegimos algunos de los perfiles ya guardados, los completa automáticamente sin dejarnos cambiar nada. Y eso se va a terminar.

Tal y como podéis ver en las pantallas que tenéis justo aquí debajo, a la izquierda tenéis una del sistema actual que disfrutamos en Chrome mientras que en las dos siguientes aparece cómo Google está desarrollando los cambios. La idea no es solo tener más a la vista los grupos de datos personales que podemos utilizar, sino que en caso de elegir uno, sea posible afinar todavía más qué campos queremos usar y cuáles no. Por ejemplo, si cambia algún dato como el teléfono, actualizarlo rápidamente o escoger que no lo rellene o que lo haga solo en ese caso.

Nueva barra de autocompletar de Chrome. 9to5Google

Esta nueva barra de autocompletar que podéis ver sobre el teclado en la pantalla central, no solo afecta a los datos personales que antes os referíamos, sino también a la tarjetas de débito y crédito almacenadas en nuestra cuenta de Google, para cuando queremos pagar en cualquier establecimiento online. Decir que todos estos cambios llegarán con la versión 85 que ya están preparando los de Mountain View de cara a las próximas semanas.

Hay que reconocer que todas estas funciones nos facilitan enormemente nuestro día a día cuando navegamos por internet pero da miedo pensar que toda esa información está permanentemente almacenada en la nube, lista para que la usemos, por lo que tendremos que seguir confiando en que nadie la utiliza para lo que no debe. Siquiera como dato estadístico... ¿no?