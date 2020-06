Un proveedor de Apple confirma que el iPhone 12 saldrá con retraso

Es lógico pensar que lo ocurrido este año alrededor del coronavirus, y de la pandemia mundial en la que todavía estamos inmersos, iba a afectar en todos los órdenes de nuestra vida. No solo en nuestras costumbres y hábitos sino en todos los procesos de producción que han visto cómo durante tres meses, muchas fábricas y negocios han interrumpido su actividad.

Y en el caso de Apple, aunque su músculo financiero e influencia nos hagan pensar que pueden conseguir lo que se propongan, la parte de crear milagros todavía les queda lejos. Así que los iPhone 12 que llegarán este año acabarán por retrasarse. Llevamos ya demasiadas semanas persiguiendo pequeñas miguitas de pan que así lo indican, aunque ha sido ahora cuando uno de los proveedores de los de Cupertino ha venido a poner cara y ojos a esos rumores.

Broadcom tira la primera piedra

La compañía norteamericana fundada en los años 90 del siglo pasado es la que, a través de su CEO, Hock Tan, ha puesto voz a lo que parece una referencia evidente a los planes de lanzamiento que maneja Apple alrededor de sus nuevos iPhone 12. Según el directivo, se va a producir un "retraso importante en el ciclo del producto" de uno de sus clientes, que fabrica un "gran teléfono móvil de América del Norte".

Broadcom es la empresa que, en el caso de los teléfonos de Apple, aporta sus chips Wifi por lo que seguramente sepan de lo que están hablando y los plazos marcados por los de Cupertino en las fases de producción de los nuevos terminales a lo largo de este año. Pero, ¿cuándo será ese momento elegido por los norteamericanos para lanzar sus terminales?

Diseño de concepto de los futuros iPhone 12.

Desde luego septiembre parece ya descartado, por lo que será en el último trimestre de 2020 cuando tengamos noticias de esos nuevos smartphones. El CEO de Broadcom sitúa en ese momento el lanzamiento, aunque lo hace de un forma muy particular: "Este año, no esperamos ver este aumento en los ingresos hasta nuestro cuarto trimestre fiscal", y no en el tercero como venía siendo costumbre en los últimos ejercicios.

De todas formas, afirmar que el lanzamiento de los nuevos iPhone 12 llegará en el periodo octubre-diciembre tampoco es adelantar demasiado. Analistas como Ming-Chi Kuo ya han publicado informaciones parecidas y no es lo mismo demorar ese lanzamiento apenas 20 días hasta las primeras fechas de octubre, que hacerlo dos meses hasta bien entrado noviembre. ¿Vosotros qué creéis?