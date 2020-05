Google Meet para Android añade una de las funciones más utilizadas en Skype

Hasta ahora nadie se había parado a pensar que las videollamadas tienen un problema, sobre todo cuando las llevamos a cabo desde casa y hay de por medio una reunión crucial de trabajo donde estarán atentos hasta el más mínimo detalle todos los asistentes. Y es que tan importante es mantener una buena imagen ante la cámara, como dar la sensación de que estamos trabajando en un lugar ordenado.

Ahora bien, esos no son los únicos peligros que acechan cuando estamos de videocall porque, si sois padres y vuestros hijos están recluidos con vosotros por culpa del coronavirus, es muy posible que alguno haga acto de presencia por sorpresa. ¿Sabéis cómo se evitan este tipo de incidentes en apps como la de Skype?

Vas a verlo todo borroso

Efectivamente, la solución de Skype a este problema de privacidad que nos obliga a tener la casa en orden antes de iniciar una videollamada se llama "blur", es decir, un efecto desenfoque que se aplica a toda la imagen que no somos nosotros. De esta manera nadie ve más allá de nuestros hombros y no corremos el peligro de habernos dejado nada comprometido a la vista. Por decirlo más gráficamente, Alfondo Merlos no sería tan famoso como lo es ahora de haber tenido activado el "blur" en la famosa llamada de vídeo que protagonizó hace algunas semanas.

El efecto "blur" de Skype llega a Google Meet.

Pues bien, Google, que sigue desbocada y acelerando y mejorando todo su ecosistema de aplicaciones de videochat ha comenzado a actualizar la APK de Meet para Android, de tal forma que ya podemos desenfocar todo el fondo en las conversaciones que llevemos a cabo con el smartphone. Eso significa que, de momento, el ordenador queda fuera aunque esperemos que también llegue, más pronto que tarde, la release actualizada para iPhone.

Si queréis probar ya este efecto de desenfoque en Google Meet solo tenéis que ir a la Play Store para descargar o actualizar a la versión 4.51. En caso de que no estuviera allí, por la famosa propagación por territorios que llevan a cabo siempre los de Mountain View, entonces podéis recurrir a una fuente externa y fiable que nosotros ya hemos testado convenientemente en nuestro dispositivo y que no contiene ningún tipo de software malicioso.

Recordad que, por la crisis del coronavirus y las medidas de confinamiento y teletrabajo que estamos viviendo, Google Meet es ahora mismo gratuita así que, aunque uses habitualmente otras apps, siempre puedes probarla por si acaso te convence.