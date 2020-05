Cómo excluir una zona de las recomendaciones que te hace Google Maps

Existen muchas razones para querer que Google Maps no nos ofrezca recomendaciones sobre ciertos lugares del mapa. Una de ellas podría ser que ya nos la conocemos tanto, que no hace falta que nos siga alertando con nuevos avisos y opiniones ya que tenemos muy claro dónde vamos a ir, y dónde no, cuando queremos comer bien, tomar un buen vino o, simplemente, pasar un buen rato.

Así que si estáis en esas de querer silenciar una parte de esas recomendaciones, no tendréis que ir a ninguna función dentro de los locales sino que se trata de algo más general que tiene que ver con vuestra cuenta de Google dentro de la app. Ahora bien, ¿sabéis exactamente a dónde ir para silenciar esas recomendaciones que saltan de forma predeterminada en algunos sitios? Recordad que el interface ha cambiado mucho en los últimos tiempos.

Elige la zona y adiós avisos

El caso es que, del mismo modo que podemos evitar que nos lleguen notificaciones sobre locales que ofrecen comidas que no nos gustan al disponer de un selector de preferencias culinarias (comida italiana, americana, hindú, española, etc.) en nuestra cuenta de Google Maps, en el caso de las áreas ocurre lo mismo. Podemos silenciar cualquiera que nosotros decidamos.

Excluir zonas de Google Maps.

Para acabar con estos avisos podéis hacer todo el proceso dentro de la app de vuestro móvil, accediendo a la pestaña que tenéis abajo del todo a la derecha, "Novedades". Allí es donde os aparecerán sugerencias y recomendaciones a la hora de comer, pasar un buen rato, escuchar música o lo que se tercie. Ahora bien, como queremos excluir toda una zona del mapa, vamos a la parte superior derecha, al menú de los tres puntitos horizontales.

Pulsamos allí y veremos un pequeño menú en la parte inferior. Seleccionamos "Gestionar para ti" y entraremos en una nueva pantalla en la que nos permite elegir entre las zonas prioritarias de las que queremos mantener (y potenciar) todas las notificaciones de Google Maps, y otra que nos ofrece justo lo contrario, abajo. Pulsamos en "+ Añadir zona".

Ahora aparecerá otro menú con el mapa –que podremos mover libremente por cualquier lugar del planeta– y un área cuadrada en el centro donde se ven los colores más vivos. Esa será toda el área que abarque la zona que Google Maps silenciará a partir de ese momento y que puede ser todo lo pequeña que queráis (solo unas calles) y todo lo grande que nos deje la app: no podemos abarcar un país entero, pero sí varios municipios o uno entero. Cuando ya tenemos el lugar escogido, pulsamos en "Aceptar" y ya está... barrios, pueblos y comarcas silenciadas. Hasta nueva orden.