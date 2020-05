Empieza a llegar el modo oscuro de Gmail a iOS: así podrás activarlo

No sabemos muy bien cuáles son los planes que tienen en mente las compañías cuando actualizan sus productos pero resulta extraño que Google haya tardado medio año en poner su modo oscuro en una de las aplicaciones que más utilizamos dentro de nuestro iPhone. Que Gmail siguiera con esos deslumbrantes fondos claros, sacándonos los ojos por el brillo de la pantalla, parecía un poco, ¿extraño?

Pero así ha sido... hasta ahora, que es cuando se ha decidido a actualizar su aplicación para iOS con el objetivo de que llegue finalmente el modo oscuro. Aunque hay que decir que no es la única: Google Maps, por ejemplo, sigue esperando a que se publique un update con este dark mode. Al igual que otras muchas de las apps que los de Mountain View tienen en la tienda de Apple. Así son las cosas.

Actualización progresiva

Como ya os hemos contado en otras ocasiones, el modo oscuro ya está terminado y listo para que lo probemos pero ahora solo falta que nos llegue el aviso a la tienda española. De momento, a esta hora de la mañana, Gmail para iOS en nuestro país continúa sin el modo oscuro pero lo conseguirá a lo largo de los próximos días. Cuando eso que llaman la propagación, toque en nuestras costas.

De todos modos, nunca es tarde para ir tomando medidas y, aunque algunos usuarios han reportado ya que disponen del modo oscuro en el Gmail de su iPhone, todavía nadie ha acertado a explicar cómo podremos activarlo. Según algunos medios, tendremos una opción concreta dentro de los ajustes de la aplicación para alternar entre un tema claro, otro oscuro o uno automático que se sincronizará con el del sistema operativo.

Modo oscuro en Gmail para iOS. Wccftech.com

Aun así, no existe confirmación de que termine haciéndose de esta forma, por lo que toca esperar a tenerlo entre manos, no sea que en realidad no deje elegir nada y solo podamos usarlo con el mismo tema seleccionado con iOS 13 que, os recordamos, es el único OS de Apple que trae de serie este modo oscuro. Es de imaginar que, para aquellos que todavía usan iOS 12, Gmail les permitirá elegir con qué tema quieren funcionar, al igual que ocurre con los smartphones con Android 9, que no disponen de ese dark mode de serie como en el caso de Android 10.

Sea como fuere, id preparando el móvil que, lo mismo, un día de estos os aparece ya la bandeja de entrada tan oscura como la pantalla que tenéis justo encima.