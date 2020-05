YouTube Music se actualiza con más playlist pero se olvida lo más importante

Muchísimos usuarios andan atentos en los últimos tiempos a la tienda digital de su móvil esperando que llegue, por fin, la gran actualización de YouTube Music. Desde que Google anunció que esa sería su app oficial para escuchar música, la gran mayoría de los viejos rockeros de Play Music andan a la espera de que por fin, su biblioteca pueda ser transferida de un sitio a otro.

Pero no. El último update de YouTube Music se dedica a otras cosas que no están mal, pero que no satisfacen del todo a sus usuarios, que siguen anclados a Play Music. ¿El problema? Que los de Mountain View ya no le dan todo el soporte que deberían y, en el caso de iOS, su rendimiento es tan pobre que es imposible usarla con normalidad sin sufrir parones y ralentizaciones incomprensibles.

Nuevas playlists y contenidos

El caso es que YouTube Music quiere seguir los pasos de plataformas muy asentadas como Spotify y se ha lanzado a poner en manos de sus suscriptores toda una retahíla de listas de reproducción que van a saciar cualquier necesidad vital. No solo porque nos las organiza por géneros y por gustos personales que la plataforma detecta que tenemos, sino también por estados de ánimo.

Nuevas playlist dentro de YouTube Music.

Es decir, música especialmente pensada para momentos anímicos muy concretos y que van a depender de cómo nos vaya el día. Por eso, si queréis acceder a estas nuevas playlist, no tenéis más que pulsar en la pestaña inferior central de "Explorar" y más tarde, en la siguiente pantalla, en un recuadro que veréis arriba a la derecha debajo de nuestro avatar, en el de "Estados de ánimo y género".

Al tocar allí veremos todas esas listas de reproducción disponibles con un apartado de "Estados de ánimo" en el que tendremos música especialmente seleccionada para cuando estemos en calma, necesitemos concentración, queramos dosis de energía, hagamos ejercicio en casa o por la calle (ahora que ya podemos salir), organicemos una fiesta, nos vayamos a dormir, queramos algo de romance o, simplemente, para aquellos minutos en los que nos sentimos bien.

Esta actualización también aprovecha para mejorar el rendimiento de la aplicación, de forma general aunque, como antes os comentábamos, se deja lo verdaderamente importante fuera y es el saber cuándo los de Mountain View nos dejarán trasladar toda nuestra biblioteca musical de Play Music a YouTube Music. Tenéis métodos para hacerlo, más engorrosos que el que nos ofrecerá Google, pero si preferís prevenir que curar... estáis a tiempo.