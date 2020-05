Outlook añade en iOS, por fin, la función de 'ignorar conversaciones' de Android

Muchas veces la bandeja de entrada del correo electrónico se convierte en un campo de minas donde el SPAM campa a sus anchas gracias a mensajes de todo tipo. Desde los más inofensivos que nos ofrecen productos de compra online, a los más peligrosos que buscan hacernos caer en campaña de phising con la intención de desplumarnos y meter la mano en nuestra cuenta bancaria.

Es por culpa de esos muchos mensajes que nos llegan, y que no tienen utilidad alguna, por lo que el email no es la principal forma de comunicación, ya que solo el tiempo que nos lleva borrar todos esos mensajes nos puede tener horas. Así que la mejor forma de seguir confiando en la eficacia del email es gracias a las opciones antiSPAM como la que tiene Android y que nos permite ignorar conversaciones.

Por fin llega a iOS

El caso es que a los usuarios de iOS les ha costado pero finalmente ha llegado. Esta función de ignorar conversaciones es una especie de filtro antiSPAM de Outlook que nos permite quitar de en medio una serie de emails por la razón que sea: o porque no queremos atenderlo, o porque simplemente es un tema del que no queremos ocuparnos y, mucho menos, andar pendientes de actualizaciones y futuras respuestas.

Outlook para iOS se actualiza.

Esta función lo que hace es eliminarnos de la vista esas cadenas de correos que se generan con el paso de las idas y venidas de contestaciones, réplicas y respuestas. Imaginad que os meten en una cadena de emails sobre un proyecto para el que solo os quieren mantener informados y queréis ocultarlo para que no os den la lata. Pues con ignorar esa conversación desparecerá de la visualización de la app en iPhone, pero no se eliminará del servidor. En caso de que tengáis que consultarla, la tendréis disponible.

Microsoft, en la descripción que ha publicado de esta funcionalidad, la define como "¿Harto de ese correo electrónico de toda la empresa al que todos siguen respondiendo? Así somos nosotros. Manténgase enfocado en lo que es importante al obtenerlo y todas las respuestas futuras de su bandeja de entrada y directamente a los elementos eliminados con nuestra nueva función Ignorar conversación".

Como os decimos, esto no tiene nada que ver con borrar mensajes o archivarlos, simplemente no tendremos notificaciones de llegada de este hilo de la conversación y, sobre todo, no nos aparecerá en la pantalla principal de la bandeja de entrada. Que suele ser la parte de la app que más consultamos a diario.