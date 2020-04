Nuevas series y películas que llegan a Disney+ en mayo de 2020

Disney+ lleva ya entre nosotros algo más de un mes y ha demostrado el poder de convocatoria que tienen los norteamericanos alrededor de sus principales franquicias. Ya sabéis, los clásicos de la casa, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Un arsenal de licencias que tendrá más novedades durante el mes de mayo que estamos a punto de estrenar.

Este próximo mes tendremos bastantes novedades, sobre todo a la hora de estrenar capítulos de series que ya están en la plataforma. Por eso, podremos ver el final de The Clone Wars que concluye con su séptima temporada. Pero también hay novedades, como la esperadísima "Disney Gallery" que nos traerá semana a semana un completo "making of" de una de las ficciones más reconocidas de la plataforma: "The Mandalorian".

Es curioso que la serie que explica cómo se hizo, dure más que la propia ficción en sí, pero es lo que tienen estas cosas. Otros estrenos a tener en cuenta son "Prop Culture", que nos contará la historia de algunos de los objetos más icónicos de la historia de la compañía, de películas y series, o la segunda temporada de Marvel Future Avengers. Aquí os dejamos la lista completa de novedades:

Series

1 de mayo

Be Our Chef (episodio 1x06)

Un día en Disney (episodio 1x22)

Star Wars: The Clone Wars (final, episodio 7x11)

Domingos en familia con Disney (episodio 1x26)

Prop Culture (temporada 1)

Awesome Animals (temporada 1)

Birth of Europe (temporada 1)

Buried Secrets of the Bible with Albert Lin (temporada 1)

CAR SOS (temporadas 1-7)

Kirby Buckets (temporadas 1-3)

Lost Treasures of Egypt (temporada 1)

Love & Vets (temporada 1)

Prairie Dog Manor (temporada 1)

Primal Survivor (temporadas 1-4)

Survive the Tribe (temporada 1)

United States of Animals (temporada 1)

Unlikely Animal Friends (temporada 3)

4 de mayo

Galería Star Wars: The Mandalorian (episodio 1x01)

8 de mayo

Be Our Chef (episodio 1x07)

Domingos en familia con Disney (episodio 1x27)

Un día en Disney (episodio 1x23)

Galería: Star Wars: The Mandalorian (episodio 1x02)

Disney Insider (episodio 1x05)

15 de mayo

Furry Files

Be Our Chef (episodio 1x08)

Domingos en familia con Disney (episodio 1x28)

Un día en Disney (episodio 1x24)

Galería: Star Wars: The Mandalorian (episodio 1x03)

It’s a Dog’s Life with Bill Farmer (premiere, episodio 1x01)

22 de mayo

Sigue la corriente (temporada 1)

Mech-X4 (temporada 1-2)

Vampirina (temporada 2)

Heartland Docs, DVM (temporada 1)

Marvel’s Future Avengers (temporada 2)

The Big Fib (premiere):

Be Our Chef (episodio 1x09)

Domingos en familia con Disney (episodio 1x29)

Galería: Star Wars: The Mandalorian (episodio 1x04)

It’s a Dog’s Life with Bill Farmer (episodio 1x02)

29 de mayo

Doc McStuffins (temporada 5)

Gabby Duran: Alien total (temporada 1)

Evermoor (temporadas 1-2)

Violetta (temporada 2)

Be Our Chef (episodio 1x10)

Domingos en familia con Disney (episodio 1x30)

Un día en Disney (episodio 1x26)

Galería: Star Wars: The Mandalorian (episodio 1x05)

It’s a Dog’s Life with Bill Farmer (episodio 1x03)

Películas

1 de mayo

La novia de Boogedy

George of the Jungle

De vuelta a casa: Un viaje increíble

De vuelta a casa 2: Perdidos en San Francisco

Goofy: Cómo jugar al béisbol

Piratas del Caribe: en mareas misteriosas

Prowlers of the Everglades

Secrets of the Zoo

Secrets of the Zoo: Tampa

En el valle de los castores

Nature’s Half Acre

Water Birds

2 de mayo

John Carter

15 de mayo

Maléfica: maestra del mal

22 de mayo

The Boys: The Sherman Brothers’ Story

Disneyland Goes to the World’s Fair

Fantástico Sr. Fox

Hello, Dolly!

29 de mayo