Los tráilers de Netflix ya se pueden ver sin salir de WhatsApp, ¿sabes cómo?

WhatsApp lleva unos días con actualizaciones constantes, añadiendo algunas funciones de las que os hemos venido informando en las últimas semanas. Es el caso de las llamadas a ocho que, ahora sí, ya están disponibles para descargar a través de las tiendas digitales. Ahora bien, recordad que para hacer funcionar este nuevo tope, todos los miembros de la llamada de voz o de vídeo deben tener la última versión de la app.

El caso es que además de esa nueva funcionalidad, WhatsApp ha colado "a la chita callando" una nueva herramienta que se activa de forma automática y que nos va a evitar ir de un lado a otro del teléfono, tal y como ya hizo hace algunos meses con YouTube y la posibilidad de previsualizar los vídeos que nos pegan en los chats sin tener que ir a la web o a su aplicación oficial.

Vídeos de Netflix en WhatsApp

Esta función, conocida como PiP (picture in picture), permite a WhatsApp previsualizar contenidos en ventanas flotantes sobre el chat a través del que nos mandan un enlace, y que, como antes os decíamos, tienen la ventaja de que no nos obliga a marcharnos a otras aplicaciones. Ahora, ese servicio que tenían disponible desde la app de mansajería alcanza a Netflix.

Previsualizar vídeos de Netflix en WhatsApp. AndroidPolice

Esta nueva función irá aterrizando en los próximos días y no tendréis que hacer nada para disfrutarla ya que, en el instante que os llegue un enlace a un contenido de Netflix, este se podrá ver simplemente tocando sobre él. Se abrirá una ventana flotante y será posible disfrutarlo sin problemas, sin necesidad de tener que ir a la app del teléfono, lo que sería un engorro.

Recordad que esta función está disponible desde hace tiempo para contenidos de vídeo que nos llegan a través de enlaces a Facebook, Instagram, YouTube y ahora Netflix, lo que permite a usuarios que no tienen cuentas en esos servicios visualizar contenidos que de otra forma no podrían hacerlo. Y es que antes de que este PiP estuviera operativo, quienes querían ver lo que había tras un enlace a la red social, por ejemplo, debían ir a la web, o la app oficial, y loguearse. Lo que excluía automáticamente a todas aquellas personas que no contaban con un perfil.

Como os decimos, esta opción ya se está liberando e irá llegando a todos los dispositivos y sistemas operativos en los próximos días, hasta llegar a todos los rincones del planeta. Así que paciencia.