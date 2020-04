Xiaomi presenta su Amazfit Bip Lite 1S con un mes completo de autonomía

Xiaomi acertó de pleno con el desarrollo de su gama de smartwatch Amazfit cuando decidió, abiertamente, mirarse en el espejo del Apple Watch. No solo emulando su esfera cuadrada, sino añadiendo una corona digital para controlar algunas de las principales funciones del dispositivo. Ahora, no diremos que por sorpresa, los chinos han presentado un nuevo modelo.

Se trata de una evolución del Amazfit Bit Lite que tenéis en la imagen de apertura de este artículo y que apenas cambia nada de lo que ya mostró hace unos meses, salvo por pequeñas mejoras que lo hacen más interesante. En este caso, lo que más destaca de este 1S es que podremos tenerlo en espera cerca de un mes, tal y como adelanta el propio fabricante.

Pantalla, hardware y novedades

Como os decimos, en el exterior no busquéis demasiadas diferencias con el Amazfit Bip Lite porque no las tienen. Casi todo se encuentra en su interior, donde dispondremos de una pantalla con tecnología 2,5D que llaman los chinos, y que cuenta con una pequeña curvatura en sus extremos, lo que le confiere cierta sensación de pantalla infinita como la que se utiliza en algunos smartphones.

Enfocado a la práctica deportiva, el Amazfit Bip Lite 1S contará con certificación IP68, por lo que podremos, no solo mojarlo con agua y no temer porque le entre polvo en su interior, sino bañarnos con él y sumergirnos... si es que la pandemia y las medidas de prevención por el coronavirus no lo impiden este verano.

Amazfit Bip Lite 1S.

Como os decíamos, uno de los pocos detalles que han trascendido es el de la autonomía, que el fabricante avisa que podrá llegar a los 30 días con una sola carga. Está por ver, obviamente, las condiciones de ese consumo y en qué modo tendremos que llevar el reloj para conseguir una cota así. Por lo que tendremos que esperar un poco para comprobarlo.

Como wearable conectado a nuestro móvil, podremos leer notificaciones, iniciar llamadas, gestionar SMS e incluso utilizar WeChat, aunque en este caso se trata una plataforma que está más enfocada al mercado chino que otra cosa. De llegar a Europa, lo hará con otras soluciones de software más populares en nuestro entorno. ¿Te interesa mucho este Amazfit Bip Lite 1S? Bueno, pues debes saber que llegará a las tiendas chinas el próximo 30 de abril a un precio que Xiaomi no ha desvelado todavía. Esperemos que lo traiga a España pronto y que, al menos, podamos hacernos con él en distribuidores online.