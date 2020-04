Tesla prepara un aumento de precio en el autopilot de sus coches, ¿cuándo?

Hacía ya varios días, demasiados, en los que Tesla no era protagonista de la actualidad de los coches eléctricos y sí de sus importantes esfuerzos por fabricar respiradores basados en la tecnología de sus Model 3. Un cambio de rumbo temporal más que entendible y que tiene como causa principal la virulencia con la que el coronavirus está golpeando a los EE.UU.

Pero fue de una manera fugaz, gracias a esa elocuencia en redes sociales de Elon Musk, por lo que Tesla ha vuelto a ser actualidad por lo que conocíamos de ella: los coches. Y en este caso, el centro de la información tiene que ver con el pack de autoconducción que podemos añadir a nuestro nuevo vehículo y que, muy presumiblemente, va a encarecerse.

Elon Musk pone fecha a esa subida

El CEO de los norteamericanos respondió en Twitter a un mensaje de un usuario que le preguntaba si el pack de autoconducción (FSD) iba a incrementarse de precio, a lo que el australiano no dudó un instante en decir que sí y, además, añadir una fecha en la que podría ocurrir: el 1 de julio.

No es la primera vez que Tesla aumenta el coste de ese pack FSD porque ya lo hizo en el mes de noviembre del año pasado, por lo que la empresa va ajustando cada nueva innovación para que el usuario que quiera disponer de ello lo pague al precio que (creen que) merece. En este caso, ese aumento en el coste estará respaldado por una serie de innovaciones que acercarán todavía más los vehículos de la empresa al esperado nivel 1 de autopilot.

Yeah, probably July 1st — Elon Musk (@elonmusk) April 3, 2020

En este caso, Elon Musk ya avanzó (en otro de sus mensajes de Twitter) que el pack FSD recibiría la detección de semáforos y señales de Stop que, hasta ahora, no entraban dentro del precio. Predecir cuál será la cantidad extra que tendremos que pagar no es sencillo porque la empresa no ha confirmado todavía este extremo, pero mirando a lo ocurrido en el pasado, lo mismo podemos hacernos una idea.

Cuando los norteamericanos mejoraron el modo invocación, ese pack FSD subió alrededor de 1.000 dólares pasando de los 6.000 a los 7.000 (6.400 euros en España). Eso significa que, si estás interesado en comprar un nuevo Tesla, o simplemente adquirir la autoconducción que no compraste de entrada, hacerlo cuando está más barato te ahorrará dinero porque más tarde todas las actualizaciones que lleguen serán gratuitas. Lo mismo de ahí el aviso de Elon Musk para que los actuales propietarios pasen por caja.