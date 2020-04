Google Maps guarda en tu cronología las películas que has visto en el cine

La cronología es una de esas funciones de Google Maps que gustan tanto como se aborrecen. Para unos es una bonita manera de guardar qué hicimos cada día para volver en el futuro a recordarlo, mientras que para otros es una peligrosa herramienta por la que nos tienen controlados a diario, al conocer a dónde vamos y qué hacemos.

En cualquiera de los dos casos lo inamovible es que, si no le indicamos lo contrario, Google Maps almacene todos los datos sobre desplazamientos que hacemos a diario y que incluye toda la actividad que la app intuye que hemos llevado a cabo: ir de compras, comer en un restaurante y... las películas que hemos visto en el cine.

Almacena los datos desde febrero

Lo curioso es que esta novedad no ha trascendido oficialmente ya que ha sido vista en una página de soporte de Google Maps, donde nos avisa que también podemos guardar esa actividad cinéfila que hemos realizado y que nos servirá en un futuro para comprobar qué día vimos tal película o cuál otra.

Sea como fuere, hay muchas incógnitas alrededor de esta función, que se almacena en la aplicación y después podemos editarla. ¿Por qué? Bueno, pues porque Google sabe mucho de nosotros pero ese punto de impredecibilidad humana no lo controla del todo porque, ¿cómo puede saber qué película hemos entrado a ver? Obviamente, recurriendo al histórico de nuestra actividad online, a los horarios de las películas en cada cine, etc.

Nueva cronología de cines y películas en Google Maps. 9to5Google

Si detecta un interés por una película, o directamente que hemos comprado entradas para una sala a una hora concreta, ya tiene en su mano la mayoría de datos para fijar el film que hemos entrado a ver. Eso sí, lo mismo se equivoca, por lo que podremos entrar al apunte en Google Maps y cambiarlo rápidamente.

Lo mejor de esa nueva cronología cinéfila es que cuando pulsemos sobre el nombre de la película podremos acceder a toda la información que Google tenga de ella, ordenada por sinopsis, ficha técnica, actores, directores, valoraciones de los usuarios y, por supuesto, material multimedia como tráilers, etc. Del mismo modo podremos borrar ese apunte en nuestra cronología si no queremos que quede constancia de él, por lo que así nos aseguramos de que no haya rastro de eso que hicimos aquel funesto día.

Esta función, de todas formas, no parece estar disponible todavía en todos los territorios y sistemas operativos, por lo que es de imaginar que llegará en las próximas jornadas. Por cierto, según Google, solo almacena nuestra actividad cinéfila desde el pasado mes de febrero.