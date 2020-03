Xiaomi tiene la impresora portátil que necesitas para hacer cualquier trabajo

Seguro que os ha pasado alguna vez que habéis echado en falta tener a mano una impresora para sacar una foto, o un dibujo, o un recordatorio de algo que queréis poner en la puerta de la nevera con un imán. Un dispositivo pequeño, simple, que no ocupe espacio y que a ser posible lo podamos llevar en el bolsillo para utilizarlo con el móvil o el ordenador, dependiendo de lo que necesitemos.

A medida que nos hemos puesto a soñar, seguro que habéis pensado que estábamos poco menos que pidiendo "la madre de todas las impresoras", pero no es así. Cada uno de esos deseos es capaz de cumplirlos la Xiaomi Paperang P1 Pocket Printer que los chinos han puesto a la venta y que promete convertirse en una especie de must have.

Modo dual para móviles y ordenadores

Esta impresora tiene la apariencia de una cámara instantánea y, seguramente, que los chinos han tenido en mente durante su desarrollo esas Instax de Fujifilm de colores chillones que son tan llamativas. En este caso, se trata de una impresora térmica, es decir, que funciona de forma parecida a los terminales de los comercios que nos imprimen los tickets de compra.

Estos dispositivos tienen el problema de que con el paso del tiempo, o el roce, la impresión puede terminar por borrarse, por lo que debemos usar todo lo que imprimamos para cuestiones que no tengan como objetivo durar eternamente. Aun así, estamos hablando de un producto que se puede conectar de dos formas a distintos aparatos: por un lado por bluetooth a cualquier móvil o tablet, y por otro gracias a un cable USB que va hasta el ordenador.

Cuenta con varios modos de impresión inalámbrica para ajustar los trabajos a distintos tipos de contenidos, ya sean memos, registros, mensajes, dibujos, etc. Es tan sencillo como sacar una foto de un texto, pedirle que lo convierta en una imagen o que nos lo extraiga para crear un documento de Word. Su resolución de impresión es de 200 dpi y es compatible tanto con iOS como con Android, gracias a una app que hace las veces de suite con herramientas de impresión.

Modo dual de la impresora de Xiaomi.

Al ser portátil y muy recogida (83x83x45mm.), viene con una batería de 1.000 mAh. que, según el fabricante, nos permite una autonomía de 24 horas de forma continua, amén de apenas hora y media para cargarla y un total de siete jornadas en modo espera. Si la queréis conseguir, en la descripción del vídeo tenéis dónde comprarla, en algunos retailers online, a un precio que, según el pack (con distintos rollos de papel y color) oscila desde los 17 hasta los 38 euros.