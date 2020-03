Facebook se actualiza y añade el botón de 'compartir en WhatsApp'

Facebook va poquito a poco vinculando todas sus aplicaciones para hacer más fácil compartir contenidos entre unas y otras y, ahora por fin, ya tenemos un nuevo botón que va a permitirnos llevar fotos, vídeos o mensajes de la red social de manera instantánea a WhatsApp. Algo que muchos usuarios van a poder probar desde ahora mismo.

Para disfrutar de estas ventajas vais a tener que ir a las tiendas digitales de vuestros smartphones y comprobar que contáis con la última versión de Facebook tanto en iOS como en Android. A partir de ese instante, cualquier contenido que publiquéis o visitéis de los perfiles de otros contactos, se podrán enviar a la aplicación de mensajería en apenas dos toques de pantalla.

Compartir... y otros cambios

La principal función que nos llega a la red social aparecerá en el menú de compartir cualquier publicación y se mostrará con unos iconos en la parte inferior que nos avisan de que es posible enviarlo rápidamente a través de Messenger, pero también WhatsApp. De esta manera, no tendremos que andar copiando el enlace de la publicación para pegarlo en el chat de turno.

El botón de compartir en WhatsApp llega a Facebook.

Eso sí, la gran ventaja de este nuevo acceso directo es que no solo nos abre la aplicación con todos los chats que usamos habitualmente, sino que nos pone en la mano usarlo como Estado de WhatsApp. En la captura de pantalla podéis ver cómo el primero de todas las opciones que aparecen es precisamente esa, donde las publicaciones tienen una caducidad que suele ser de alrededor de 24 horas.

Otro de los cambios importantes que vais a percibir es que el contenido se integra mucho mejor en WhatsApp. Cuando compartimos una publicación de texto, veremos una previa con acceso al contenido original, pero en el caso de los vídeos, por fin, ya podemos reproducirlos dentro de la aplicación. Esto va a facilitar mucho que se vuelvan virales, o que puedan verlos todos nuestros contactos porque, aunque no lo creías, todavía hay usuarios que NO tienen una cuenta en la red social de Mark Zuckerberg y a los que esos enlaces les daban igual, ya que no podían verlos de ninguna de las maneras.

A esta hora solo la app de Android tiene ya la función disponible para utilizarla por lo que, como antes os comentábamos, si tenéis un iPhone tocará esperar un poquito hasta que ese update llegue a la App Store oficialmente.