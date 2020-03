Esta cámara de Xiaomi vigila mascotas y permite alimentarlas 'a lo Pokémon Go'

Esta explosión que estamos viviendo de aparatos conectados está permitiendo que casi cualquier tarea que antiguamente era impensable realizar a distancia, se convierta en un simple juego de niños. Es el caso de las cámaras de seguridad para exteriores o interiores y, por supuesto, también la posibilidad de dar de comer a nuestros animales aunque no estamos en casa.

Cámara de vigilancia para mascotas.

Xiaomi ha creído conveniente aunar esos dos conceptos en un único gadget que va a servir a las personas que tienen mascotas en casa y que pasan muchas horas fuera de ella, estar en contacto permanente con su perro o su gato para que este, entre otras cosas, no se sienta solo y abandonado durante la mayor parte de la jornada.

Dale de comer a lo 'Pokémon GO'

Antes de entrar en la forma de darle de comer a nuestra mascota, tenemos que quedarnos con que es una cámara de vigilancia, que se conecta por Wfii a nuestra red doméstica y que nos envía una señal de vídeo y audio a nuestro smartphone con una calidad FullHD, es decir, 1920x1080p. Pero lo bueno de este Xiaomi YouPin Pawbby Smart Automatic Cat Feeder es que también cuenta con un altavoz, para que podamos hablarle a nuestro animal.

Cámara para mascota de Xiaomi.

De esta manera, aunque él no puede vernos, sí será capaz de escucharnos para no sentirse demasiado solo. Todas estas funciones podremos manejarlas a través de la app de Mijia, que es la que nos permite activar o desactivar las funciones de vídeo en tiempo real o consultar movimientos anteriores, gracias a las escenas que es capaz de guardar en su memoria interna de entre 16 y 64GB de capacidad (vía microSD).

Podrás dar de comer a tu mascota con el móvil.

Pero la reina de todas las funciones de esta cámara Xiaomi YouPin Pawbby Smart Automatic Cat Feeder es la de que podremos darle de comer. El gadget cuenta con un pequeño depósito donde podemos rellenarlo con galletas o cualquier otra comida que queramos darle, de tal forma que la app en el teléfono dispone con un dosificador que podemos activar para lanzarle el alimento como si fueran las Pokéball de Pokémon GO. Ya sabéis, arrastrándolas por la pantalla para lanzárselas.

De esta manera, no solo tenemos contacto con nuestra mascota de manera permanente, sino que también podemos aprovechar para que coma en esas horas en las que no estamos en casa y no podemos dejarla un buen plato de comida. Si estáis interesados, podréis adquirir esta cámara en retailers asiáticos a un precio de unos 98 euros, aproximadamente.