Disney+ ya está disponible en España: qué podemos ver de lanzamiento y qué no

Disney+ ya está aquí. Desde esta misma mañana, todas las apps necesarias para que podamos ver sus contenidos en iOS, Android, Smart TV, STB y llaves HDMI están disponibles para descargar, así como todos sus contenidos que son de sobra conocidos por la mayoría de usuarios (fans o no). Aun así os vamos a contar qué es lo más destacado de su enorme catálogo y, muy importante, lo que estará disponible y lo que no.

Esto último tiene que ver con la política adoptada por Disney para su lanzamiento en España donde ha obviado que muchas de las series ya cuentan con sus temporadas completas estrenadas en países como EE.UU. o Países Bajos, y replicará el mismo modelo que en aquellos, publicando un nuevo episodio semanalmente de algunas de sus ficciones más esperadas, como es el caso de "The Mandalorian".

Cinco universos en una sola aplicación

Que Disney es la máquina de entretenimiento más grande jamás vista es algo que nadie duda, porque aglutina cinco marcas de una trascendencia global. Es el caso de los clásicos creados a lo largo de la historia por la compañía, con Mickey, Donald, Goofy, etc., amén de toda la cohorte de personajes que han ido llevando al cine. Eso sin contar los remakes de acción real, con "La Dama y el Vagabundo" en cabeza al haberse estrenado directamente en la plataforma digital. Tendréis incluso "El Rey León", uno de los más recientes que se estrenaron en salas.

En el caso de la serie de "High School Musical", ocurrirá como con "The Mandalorian" y no estarán disponibles más que los primeros dos capítulos, con estrenos que irán llegando en las próximas semanas hasta concluir la primera temporada que ya tienen los usuarios norteamericanos en sus apps. Por lo demás, todo el catálogo de Disney Channel también estará disponible, con clásicos como "Hannah Montana" o "Jessie & Allie".

Catálogo de Disney+ en España.

La segunda pata es la del catálogo de ese estudio prodigioso que cumplirá 30 años esta década y que se conoce como Pixar. Disney+ dispone de todo su fondo de armario, incluyendo sus últimos estrenos como "Toy Story 4" y, muy presumiblemente en las próximas semanas y de manera anticipada, "Onward". El reciente film del estudio que, por culpa de la crisis del coronavirus, ha visto truncada su progresión en los cines llegará a la plataforma digital antes de lo previsto. Pero hay más. No solo tendremos las películas y series clásicas como "Cars", "Bichos", "Los increíbles", etc., sino toda suerte de documentales, extras y cortos que en algunos casos nunca llegamos a ver aquí en España oficialmente.

Si miramos al territorio de Marvel vamos a disponer de todas las películas del reciente universo creado por Disney y, con ellas, los mismos extras de las ediciones digitales o blu-ray, amén de los estrenos que llegarán este año alrededor de series como Falcon o incluso "La Viuda Negra", que como en el caso de "Onward", ha visto truncado su estreno en salas y podría llegar directamente al servicio de streaming. ¿Razón?, el apretado calendario de producciones que ya están en marcha de la "Fase 4" del MCU.

Star Wars es otra de las estrellas, con todas las películas disponibles que se completarán este mes con el aterrizaje del "Episodio IX El Ascenso de Skywalker", amén de los dos spinoff de "Rogue One" y "Solo". Pero también tendremos un reclamo interesante al margen de la celebrada "The Mandalorian": "The Clone Wars", la serie animada llega a su (séptima) temporada final y en España solo tendremos a día de hoy dos capítulas disponibles, a diferencia de Disney+ en EE.UU. que esta semana estrenará el sexto.

Por último queda la pata de National Geographic, que no tendrá el directo del canal de pago ni muchos de sus contenidos. Solo producciones exclusivas como es el caso de la de "El Mundo según Jeff Goldblum", que ya está disponible desde hoy mismo.