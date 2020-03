Google actualiza su 'app' de retoque fotográfico Snapseed dos años después

Google no es sospechosa de ser tolerante con todas aquellas aplicaciones que no funcionan y si miramos el listado de servicios que han cerrado a lo largo de los últimos años, comprobaremos que nos les tiembla el pulso cuando se trata de ahorrar esfuerzos y dedicarlos a tareas más productivas. Google+, por ejemplo, es uno de sus fails más conocidos y sonados.

Snapseed es una aplicación veterana, que cuenta ya con más de ocho años a sus espaldas y que parecía dormida desde hace dos, en los que Google (parece que) no ha añadido nada. Así que todo el mundo pensaba que sería una de las candidatas más firmes a subirse al cadalso para ser ejecutada. Pero resulta que no. Que esos no son los planes de los de Mountain View.

Seguirá actualizándose, según Google

Así las cosas, ha resultado toda una sorpresa ver que Snapseed se va a actualizar muy pronto, no solo con un modo oscuro que le permitirá funcionar en Android 10 de manera automática adoptando el tema que escojamos en el OS, sino porque llevaba ahí desde 2018. Una noticia que se ha visto confirmada por fuentes de la propia empresa, que avanza que tienen planes de futuro para esta herramienta de retoque gráfico.

Snapseed acaba de publicar la versión 2.19.1 en Android, 2.19.5 en iOS, que no trae demasiados cambios de aspecto como para percibir novedades llamativas aunque todo el trabajo está por detrás. Según ha confirmado la propia Google a algunos medios, no solo la llegada de ese (viejo) modo oscuro será lo más llamativo, sino también las funciones que se están preparando y en las que llevan trabajando desde el año pasado para publicarlas a lo largo de este 2020.

Snapseed de Google.

Una de ellas será el soporte de formato RAW para retocar imágenes y, muy importante, actualizar la aplicación para hacerla compatible con los nuevos dispositivos que han estado llegando al mercado y que ha supuesto un cambio sustancial en tamaños y formatos de pantalla, así como de cámaras y otros componentes que en dos años han evolucionado sustancialmente.

De todas formas, no sería extraño pensar que Google le esté reservando un papel mucho más preponderante a Snapseed de la mano de Google Fotos, como editor principal dentro de la propia plataforma de almacenamiento en la nube. ¿Complicado? No sería la primera vez que los de Mountain View toman un camino así. Veremos. De momento, toca esperar a la llegada de estos cambios que se anuncian como el modo oscuro y el soporte RAW.