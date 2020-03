Movistar+ abre el proceso para contratar Disney+ a clientes Fusión

El 24 de marzo llegará Disney+ a España y ya está levantando mucha expectación. Tanta que ya tiene disponible una oferta de suscripción anual con un descuento más que sustancioso de 10 euros sobre los 69,99 que costará una vez que se inicie el servicio. Y prueba de ese hype es que los principales operadores de nuestro país han pugnado por tenerla en exclusiva, cosa que ha conseguido finalmente Movistar.

La noticia de hoy es que los usuarios de los paquetes Fusión que son compatibles con la contratación de Disney+ ya pueden comenzar el proceso de registro para tenerlo incluido dentro de su oferta televisiva de Movistar+ a partir del 24 de marzo. Simplemente deben acceder al enlace que os dejamos en estas líneas, loguearse con su usuario y contraseña en la cuenta de cliente y comprobar que su paquete Fusión es compatible. Por si acaso tenéis dudas de cuáles entran en la promoción, debéis saber que son estos:

Todos los Fusión Total

Todos los Fusión Total Plus

Todos los Fusión Selección Plus Ficción

Fusión+ Fútbol Total

Fusión+ Ficción Total

Fusión+ Ocio Total

Todos los Fusión+ Premium

Todos los Fusiones con 4 líneas móviles

De momento no se han desvelado detalles como el precio, si será más económico tenerlo a través de Movistar+ o no. Recordad que Netflix cuesta un euro (de media) menos si se contrata a través de la operadora que si lo hacemos directamente con la plataformas de streaming, aunque seguramente en este caso no ocurra lo mismo: la oferta de 59,99 euros por un año de servicio es más que suculenta.

Disney+ en Movistar+.

Por cierto, es importante decir que si ya habéis pagado esa cantidad por un año de servicio en Disney+ (con la oferta) y sois clientes de Movistar, podréis pedir que os reembolsen esa cantidad, una vez que vinculéis vuestra cuenta con el código que recibiréis vía SMS el mismo día del lanzamiento de la plataforma. Con esa clave de verificación, podréis vincular ambas plataformas desde la web oficial de Disney+.

¿Habrá integración en el descodificador?

Desde Movistar+ han anunciando que los canales 32 (Movistar+ Disney) y 95 (Disney Channel) desaparecen de los diales el mismo día 24 de marzo y que, en un principio, no habrá integración con Disney+ tal y como ocurre con Netflix dentro del canal 100 de sus descodificadores. De todas formas, avisan de que "estamos trabajando para que más adelante puedas disfrutar [...] desde el descodificador UHD".