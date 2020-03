La CNMC valida los nuevos criterios de tasación del Colegio de Barcelona

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado el visto bueno a los nuevos criterios orientadores para la tasación de costas aprobados por la junta directiva del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB). La resolución llega dos años después de que la institución colegial tuviera que hacer frente a una multa de 620.000 euros por realizar una recomendación colectiva de precios.

Según un comunicado del colegio profesional, los nuevos criterios (que han sido presentados en el marco de un expediente de vigilancia) combinan dos factores: por un lado, la cuantía procesal y el resultado del litigio, y por otro, ponderan el grado de trabajo, el tiempo empleado y la complejidad del asunto.

La Junta de gobierno del ICAB también ha aprobado un nuevo servicio de informes previos a la tasación de costas de los procedimientos judiciales. Es decir que los abogados podrán solicitar al colegio que emita un informe, antes de presentar en el expediente de tasación de costas la correspondiente minuta por la actuación de la abogacía, evitando así, de facto, su impugnación.

El organismo regulador dejó claro en 2018 que "los honorarios de los abogados deben fijarse libremente. No existe sistema arancelario en los servicios prestados por abogados, lo que supone que sus honorarios no se fijan por ley o norma en atención a distintos conceptos y cuantías. Además, actualmente los honorarios de abogados tampoco están sometidos al sistema de tarifas mínimas".

El expediente sancionador del que derivan los nuevos criterios de tasación se inició con motivo de una denuncia que interpuso Bankia conrtra el ICAB y otros ocho colegios más por haber elaborado informes en los procedimientos relacionados con la salida a bolsa de la entidad, en 2011. Durante la investigación se puso de manifiesto que los nueve colegios "habían elaborado, publicado y difundido baremos de honorarios, que no están autorizados".

No obstante, la multa no todavía no es firme. De hecho, el Consejo General de la Abogacía presentó recurso ante la Audiencia Nacional alegando que tanto el ICAB como otros ocho colegios sancionados presentaron la información a petición de los juzgados o tribunales. En este sentido, el colegio insiste "en su potestad normativa para aprobar unos criterios más cuantitativos".