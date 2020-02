30 frases divertidas para jugar y pasar un buen rato con tu Google Home

Llevamos mucho tiempo contando qué tipo de tareas, procesos y habilidades tienen los Google Home, pero se nos olvida muchas veces que hay momentos en los que, simplemente, nos apetece pasar un buen rato y divertirnos a costa del asistente de los de Mountain View. No tanto burlarnos de él, que no es la idea, sino escuchar cuáles son sus salidas cuando lo que preguntamos no es algo teóricamente racional.

Y aunque parezca sorprendente, es la propia Google la que nos anima a que demos ese paso de poner a prueba su asistente ofreciendo algunas alternativas que utilizar en caso de que, o bien nos aburramos, o bien tengamos un hueco para echar unas risas junto a nuestros hijos. Que son los que más disfrutan de estas funciones, sobre todo cuando son pequeños.

OK Google y lo que se te ocurra

Antes de nada decir que la mayoría de las frases que os vamos a proponer han sido ideadas por la propia compañía que, a través de su FAQ de utilización del servicio, ofrece estas alternativas. Ni qué decir tiene que cualquier variante, ocurrencia o cambio en algún elemento también nos deparará una respuesta diferente a las habituales, por lo que os invitamos a que desafiéis los límites de vuestro altavoz inteligente.

Google Home.

Estas son todas las frases que podemos preguntarle a nuestro Google Home (o Nest, si es de los modernos) tras pronunciar el pertinente "OK Google":

Dime un dato curioso Dime un dato interesante Estoy aburrida ¿Puedes entretenerme? Quiero escuchar un chiste Cuéntame un chiste ¿Cuál es tu color favorito? ¿Qué cantante te gusta? ¿Cuál es tu música favorita? Quiero jugar un juego Vamos a jugar ¿A qué juegos puedes jugar? Trivia de la Suerte Juguemos al Trivia de la suerte Trivia ¿Cómo hacen los gatos? ¿Qué sonido hace un elefante? Reproduce un latido ¿Puedes hacer beatbox? ¿Qué dice la bola de cristal? Juega a la bola de cristal Pronuncia "Elefante" Repite después de mí "Alicia en el país de las maravillas" Haz un ruido de fondo Lanza una moneda Elige un número Dame un número entre 1 y 10 Lanza un dado Tira un dado de 8 lados Cuéntame un chiste de Google Home

En realidad, los de Mountain View recomiendan solo las 29 primeras, pero nosotros hemos añadido la última porque es una curiosidad que teníamos. Solo os podemos avanzar, antes de que la probéis vosotros, que el asistente tiene su puntito de gracia y es capaz, incluso, de reírse de sí mismo... aunque ese tono de su voz sintética le quite aquella magia que destilaba, por ejemplo, el gran Eugenio: "¿saben aquell que diu...?".