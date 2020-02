Cómo recibir alertas y novedades de tus restaurantes favoritos en Google Maps

Google Maps cuenta con infinitas funciones que apenas conocemos y que nos pueden facilitar mucho las cosas en determinadas situaciones. Una de ellas es la de mantenernos informados de promociones, ofertas o novedades que produzcan en esos establecimientos que podemos considerar como nuestros preferidos.

Además, cada vez es más frecuente que los locales no solo utilicen Google Maps para que sepamos cómo llegar hasta ellos, sino que se preocupan de mantener informados a todos los usuarios que los siguen. Porque un detalle importante que debéis tener en cuenta es que no será posible conocer toda esa información si no somos nosotros los que decidimos comenzar a seguirlos.

Cada vez más red social

En los últimos tiempos, Google Maps ha añadido más funciones que lo asemejan a una especie de red social. Desde siempre hemos podido contribuir con opiniones, e incluso fotos, pero ahora también contamos con un perfil público en la app que nos permitirá aconsejar a los demás qué lugares son perfectos para comer, qué hoteles para alojarse e incluso detalles sobre monumentos y sitios de interés.

Google Maps, añadir restaurantes favoritos.

Si queréis que un establecimiento os mantenga informados de las promociones que lleva a cabo, o de las ofertas flash, solo tenéis que ir a buscar ese local y, cuando toques sobre él para ver todos los datos, seleccionas el icono de 'Seguir'. Entonces Google Maps te preguntará si lo quieres hacer de forma privada o pública. Elección que será muy importante.

En ese menú tendréis que escoger si deseáis que ese seguimiento sea público o privado, para que la puedan ver los demás usuarios de la aplicación o no, y más tarde aceptáis todo para tener el primer local almacenado. Es importante decir que, para que el local o el bar de copas, sepa que le seguimos, es aconsejable escoger las opciones de visibilidad pública. A partir de ese momento, podremos comprobar rápidamente toda la información que genere ese negocio al que hemos decidido seguir a través de alertas.

Es importante decir que no todos los establecimientos mantienen una información regular en Google Maps. Se trata de una función que, de momento, no aprovechan muchos pero que cada día que pasa es más conocida y se van uniendo más negocios. Así que si no veis mucho movimiento de ofertas, o promociones, lo mismo es hora de comentarlo la próxima vez que vayáis para que se esmeren un poco más con el marketing en redes sociales.