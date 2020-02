Este mando-altavoz de Sony te dejará llevar el audio de la TV a cualquier parte

Sony sigue siendo una de esas compañías cuyos diseños son reconocibles aunque no llevaran su marca impresa bien grande. Para los que vivimos la época del made in Japan son un referente y, a pesar los años transcurridos. muchos de sus gadgets siguen teniendo un encanto que los hace irresistibles. Eso sí, no hay manera de que los japoneses cambien las denominaciones.

Mando a distancia con altavoz para la TV.

Mientras el resto de marcas recurren a palabras para definir sus productos, Sony se mantiene en esas combinaciones de letras como, en este caso, SRS-LSR200. Nosotros, para entendernos, diremos que estamos ante un utilísimo mando a distancia de televisión que es, además, altavoz inalámbrico con el que podremos llevar a todas partes el sonido de nuestra Smart TV.

No penséis que no tiene utilidad. Existen muchas personas que, por problemas de oído, o porque apenas atienden a la pantalla pero sí a lo que se dice, prefieren escuchar bien cerca la televisión. Eso les obliga, bien a utilizar unos cascos, bien recurrir a soluciones como esta, que evita que tengamos que poner la televisión demasiado alta cuando ya sabemos que todo el mundo (vecinos incluidos) descansan en sus habitaciones.

Tecnología que mejora la voz

Aunque en la parte superior se pueden ver todos los controles habituales de un mando a distancia de TV, con sus números de canales, control de volumen, tecla para subir o bajar de una frecuencia a otra, o las entradas para poner la televisión por satélite, destaca por su aspecto de altavoz que podemos llevar y traer gracias a un asa de madera.

Mando a distancia con altavoz para la TV.

Se trata de un sistema de sujeción que nos permite transportarlo y que a los más viejos del lugar les recordará a los radiocasetes de los 80, o a las radios de aquellas décadas en las que se distinguía la AM de la FM. Eso le confiere un aspecto retro bastante acogedor.

Mando a distancia con altavoz para la TV.

Pero cuando miramos hacia abajo, este SRS-LSR200 se convierte en un altavoz estéreo de 2W, conexión inalámbrica de 2,4GHz., una autonomía de 13 horas y un peso de apenas 630 gramo. Como antes os comentábamos, viene con una tecnología de audio llamada "voz clara" que mejora las frecuencias de voz humana para hacerlas más entendibles, sobre todo cuando la fuente de sonido emite todo tipo de ruidos, explosiones o músicas.

Este Sony SRS-LSR200 se carga sobre una base que es la que recibe el sonido de la televisión, de tal forma que se envía de manera instantánea a este mando a distancia. Se lanzará en Japón el próximo 22 de febrero a un precio de 20.000 yenes, esto es, unos 165 euros.