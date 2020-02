Ya es posible compartir con tus amigos lo que más te gusta de Netflix

Seguro que os ha ocurrido alguna vez que habéis querido compartir con un amigo una nueva serie, película o documental desde Netflix, y cuando habéis llegado a la pantalla de vuestro smartphone no ha habido manera de encontrar cómo enviar el enlace para que lo puedan ver. Era incomprensible que no estuviera a la vista, máxime cuando estamos hablando de un contenido que suele viralizarse rápidamente.

Pero así son las cosas, Netflix no le quería dar la importancia que tenía y de ahí que, o bien nos pusiéramos a buscar por los menús de la app móvil hasta encontrar esa función, o lo dejáramos para más tarde para hacerlo desde el navegador. Que con copiar la URL que nos aparece en Chrome arriba del todo ya teníamos más que suficiente.

Netflix corrige el problema

Por suerte, ha sido en una de las actualizaciones más recientes de la aplicación donde acaba de aparecer, como por arte de magia, un nuevo botón en la pantalla de cada contenido. Se trata de la típica opción de compartir que viene ilustrada con un icono de un avión de papel y que nos ahorra dar demasiadas vueltas por la aplicación.

Netflix nueva opción de compartir.

Como podéis ver en las imágenes que tenéis justo encima, es la propia Netflix la que nos alerta de la llegada de esa función, que al pulsarla nos ofrecerá directamente todas las formas que tenemos de compartirla, como si se tratara de cualquier otro contenido del teléfono que solemos enviar por WhatsApp o Telegram, además de subirlo a nuestras redes sociales.

'Seguir viendo', pronto podrás editarla

Otra de las novedades que ya está llegando a la aplicación para dispositivos móviles, a algunos países y territorios, es la de editar la lista de seguir viendo que nos aparece en Netflix. Aunque hasta el momento se trataba de una función que podíamos gestionar desde el navegador de nuestro PC o Mac, la intención de la plataforma es que también lo podamos hacer desde la pantalla de nuestro móvil o tablet.

La función solo nos deja eliminar y poco más, pero siempre está bien pasarnos por esta sección y hacer limpieza de todo lo que amontonamos y que, bien porque no nos gusta, bien porque ya no nos acordábamos ni de lo que pasaba en la serie, queremos borrarlo para dejar sitio a algo que sí nos interese. Pero como os decimos, esta función todavía está llegando a todos los terminales y seguramente no tengáis acceso desde la versión española.