Cómo conectar unos auriculares bluetooth a tu Fire TV Stick

Seguro que os ha ocurrido alguna vez: es de madrugada, queréis ver una película o una serie a través de alguna de las apps de vuestro Fire TV Stick pero no queréis subir demasiado el volumen para no molestar a los vecinos. Así que toca, o aguantarse, o dejarlo para otro día y otro momento. Por suerte, y a diferencia de Chromecast, el dispositivo de Amazon sí tiene la posibilidad de dejarnos emparejar la llave HDMI con unos cascos inalámbricos que tengamos en casa.

Recordad que el Fire TV Stick ya utiliza todos los días un dispositivo bluetooth, que no es otro que el mando a distancia con el que cambiamos las aplicaciones, subimos o bajamos el volumen de la tele o le pedimos a Alexa que nos busque películas románticas, que tenemos el día sensible. Así que, si nos permite emparejar un dispositivo así, ¿por qué no otro parecido?

Cómo emparejar unos auriculares bluetooth

La forma de hacerlo es bien sencilla y no difiere apenas nada de cómo lo hacemos normalmente en un smartphone, un tablet o un ordenador. Lo primero es ir a buscar la opción, que no aparece identificada con el logo de bluetooth, pero sí nos da su pista el nombre. Se trata de 'Mandos y dispositivos Bluetooth', que veréis justo al lado del logo de Alexa (en la última generación de Fire TV Stick).

Añadir auriculares bluetooth Fire TV Stick.

A continuación entráis en ese menú y veréis las opciones de configuración del mando a distancia del Fire TV Stick. Como queremos añadir uno nuevo, nos vamos a 'Otros dispositivos bluetooth' y una vez dentro de ese menú, le diremos a la llave HDMI que queremos configurar uno nuevo. En ese momento comenzará la búsqueda de todos los móviles, cascos, altavoces o lo que sea que tengamos encendidos alrededor.

Añadir dispositivos bluetooth en Fire TV Stick.

Con los auriculares inalámbricos en modo emparejar, os tendrá que aparecer en el listado de dispositivos que el Fire TV Stick puede detectar para usarlo más tarde. Solo hay que pulsar sobre él para que comience todo el proceso de vinculación, que tardará unos pocos segundos. Una vez terminado, todo el sonido de los contenidos que reproduzcáis se escucharán por los cacos y no por la televisión.

Seleccionar dispositivo bluetooth.

Eso sí, tened en cuenta un detalle y es que podrían existir problemas de funcionamiento con el Fire TV Stick, ya que reconoce que las redes Wifi de 2,4GHz es muy posible que sufran interferencias por culpa de los auriculares. Para evitarlas por completo, es mejor que nos conectemos a una red de 5GHz.