¿Problemas para reproducir algún contenido de Netflix en tu iPhone, iPad o iPod Touch?

Las descargas de Netflix son una de esas opciones que no terminaremos nunca de agradecer a los de Reed Hastings porque nos pueden salvar unas vacaciones, un vuelo largo o un viaje donde internet brilla por su ausencia. Pero hay ocasiones, pocas, en las que el sistema no termina de funcionar todo lo bien que debería.

El caso es que existe un problema con las descargas (y otras veces no son ellas) que afecta exclusivamente a los dispositivos de Apple. Tanto el iPhone, como el iPad y el iPod Touch, que llegados a un punto pueden devolvernos el error de que no es posible seguir viendo un contenido. Concretamente, podréis leer en pantalla que "No se puede reproducir el título. Vuelve a intentarlo más tarde. (30103)".

¿Problemas para ver contenidos?

Como os decimos, este error no parece que sea generalizado pero sí que ocurre con cierta frecuencia. La suficiente para que la propia Netflix lo tenga dentro de su 'Centro de ayuda' como una sección reconocida, en la que nos indica cómo solucionar ese mensaje de error que podría aparecernos.

Básicamente divide en dos la solución: errores durante una reproducción en stream, es decir, en la que el móvil está descargando datos mientras vemos la serie o película que sea; o la situación en la que estamos visionando un contenido que ya está descargado y almacenado en el iPhone, iPad o iPod Touch.

Drácula, de Netflix.

Para el primero de los casos, que estamos viendo algo online, contamos con dos opciones: o reiniciar directamente el dispositivo y volver a poner Netflix para continuar con lo que estábamos, o verificar si estamos usando un adaptador HDMI para verlo en una pantalla. Si es este último caso, verifica que tienes, al menos, iOS 11.2.6 instalado y, más importante todavía, que el adaptador para la salida de vídeo es compatible con tu modelo de dispositivo.

Sin embargo, si el problema lo tienes al ver un contenido offline, previamente descargado, entonces cuentas con otras dos alternativas: reiniciar los terminales para ver si todo se ha corregido sin problemas y, si no, volver a realizar la descarga de nuevo, borrando la anterior que teníamos guardada.

Netflix reconoce que este problema existe y, además, ofrece una razón para que se produzca: la presencia de información almacenada en el dispositivo que debe actualizarse porque ya no es utilizable por parte de la app de iOS. Estaría bien saber si ya lo han arreglado para las últimas versiones del SO de Apple o, si no es así, entonces toca apuntarse estos consejos para no perder demasiado tiempo creyendo que es un error de nuestro terminal.