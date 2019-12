Xiaomi prepara un móvil revolucionario con la cámara bajo la pantalla

Xiaomi ya ha demostrado que aquella fama que la acompañó hace años de que copiaba todo lo que llegaba al mercado por parte de otras marcas quedó atrás. De un tiempo a esta parte ha decidido marcar el camino en algunos de los segmentos móviles más importantes que llegarán próximamente, como el de los teléfonos plegables.

Pero hay otro territorio inexplorado que los chinos quieren recorrer y que se ha conocido gracias a varias patentes que han registrado en la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), que tienen que ver con un dispositivo que no tendrá cámara frontal visible y cuyos biseles serán una extensión más de la pantalla.

De momento solo en el papel

Todas las imágenes que acompañan al artículo son una muestra de lo que Xiaomi tiene en la cabeza, que no es otra cosa que un móvil con un frontal todo pantalla dondev no hay rastro del tradicional módulo de la cámara para selfies. No habrá notch, grande o pequeño, sino un sensor fotográfico bajo el panel con una solución técnica que no ha trascendido.

Ejemplos del futuro móvil de Xiaomi. LetsGoDigital

Las imágenes que acompañan a esa patente dejan a las claras que estamos ante un móvil muy delgado, con unos biseles laterales que extenderán la pantalla y que nos servirán para recibir notificaciones o información de estado de, por ejemplo, la cobertura de datos móviles, Wifi, Bluetooth, hora, clima, estado de la carga de la batería, etc. En las imágenes también se puede comprobar cómo se usa de control de volumen, además de una aplicación que nos permite personalizar todo lo que podemos hacer a través de esa extensión de la pantalla principal.

Patente de Xiaomi con el configurador de bisel lateral.

Si recordáis, hicieron algo parecido los coreanos de Samsung con aquel Galaxy Note Edge que, en noviembre de 2014, estrenó por vez primera las pantallas curvas que sustituían el bisel por una zona de interacción y notificaciones. Sea como fuere, el móvil de Xiaomi va más allá porque no se trata de una simple superficie curvada, sino de todo un bisel redondeado .

Ejemplos del futuro móvil de Xiaomi. LetsGoDigital

Un modelo sin tarjeta SIM

La patente de Xiaomi no muestra un lugar donde podría guardarse la tarjeta SIM, por lo que es muy posible que sea uno de los primeros terminales de los chinos en usar directamente la llamada eSIM, que es completamente virtual y mucho más segura que las físicas ya que, en caso de robo o pérdida, nadie puede desinstalarla para evitar que localicemos el teléfono.