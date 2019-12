Echo Input: el primer asistente portátil y con batería de Amazon

La familia Echo de Amazon sigue creciendo y, el de hoy, era un movimiento que tarde o temprano tenía que llegar. Convertir un altavoz inteligente con un asistente dentro, como es Alexa en este caso, en portátil y que sea capaz de funcionar allí donde lo llevemos. Porque a diferencia de los modelos tradicionales, este Echo Input podemos transportarlo encima a todas partes.

Esa es su principal virtud, y a la que se aferra Amazon para intentar convencernos de la conveniencia de llevar uno de estos siempre encima. Aunque para hacerlo, haya decidido recurrir a uno de sus usos más habituales de estos dispositivos.

Altavoz, altavoz... e inteligente

Esa es la razón fundamental por la que Amazon nos quiere convencer con este Echo Input: se trata de un altavoz que podemos llevar a todas partes para escuchar música salvo que, a diferencia de otros muchísimos modelos que hay a la venta, no necesita de un móvil o un tablet que le envíe las canciones. Alexa se encarga de todo.

Con este Echo Input podremos llevarnos la fiesta a todas partes y, gracias a su asistente, pedirle que ponga la canción que queramos, una playlist, un álbum o lo que sea. Tanto es así que, a pesar de su pequeño tamaño, esconde dentro de su diseño circular la capacidad de reproducir sonido 360º para conseguir un audio de calidad sin atender al sitio que lo coloquemos dentro de la habitación.

Pero dejando a un lado esa parte importante como altavoz para escuchar música (o radio, o podcasts o lo que sea), otro de sus principales atractivos es llevar encima el asistente de Amazon para hacerle peticiones concretas. Por ejemplo, que narre unos cuentos para niños antes de dormir cuando lo dejamos sobre la cama al darle las buenas noches a nuestro hijo.

Portátil con bastante autonomía

Pero la otra gran virtud de este Echo Input de Amazon es que es portátil de verdad. Podemos llevarlo donde queramos gracias a su batería de 4.800 mAh. que, según el fabricante, nos va a proporcionar 11 horas de tiempo en espera. Solo hay que tocar el botón de encendido del dispositivo en cualquier momento y podremos saber cuánta energía le queda.

Además, a la hora de configurarlo es muy sencillo y es compatible con dispositivos smart del hogar de marcas como Philips, Wipro, Syska, TP-Link y otros muchos. Por supuesto, viene con un botón para mutear los micrófonos y que no escuchen cuando no queremos. De momento solo se pondrá a la venta en la india (a partir del 18 de diciembre) a un precio de 77 euros aproximadamente. Eso sí, no dudéis que acabaremos teniéndolo en nuestro país... aunque otro tema será saber cuándo.