TikTok es acusada de recopilar información y datos para enviarlos a China

Desde California hemos podido conocer que una demanda colectiva de usuarios y expertos ha sido enviada a la compañía TikTok, acusada de recopilar datos de usuarios y utilizarlos después a su antojo para enviarlos a China. Esta serie de datos e información es confidencial y no debería salir en ningún momento de la aplicación.

El problema radica en que la mayoría de usuarios de la plataforma son menores de edad, algo que agrava la situación y pone bajo el foco una app que aparentemente solo entretiene a miles de jóvenes.

El precio de la diversión

La demanda realizada va directamente contra la compañía China ByteDance, la cual es propietaria de la app de moda que cada vez está más presente los smartphones de medio mundo. Según los informes, los datos recopilados alcanzan niveles indeseados, así como vídeos que han sido creados pero no publicados.

A su vez, el permiso GPS de la aplicación estaría siendo utilizado para rastrear la ubicación de usuarios en los Estados Unidos. Todas esta recopilación de datos tendrá un claro objetivo, venderlos para conseguir crear anuncios dirigidos expresamente a los usuarios, algo que ya pudimos ver en otros casos anteriores.

Los demandantes afirman que la diversión y alegría de TIkTok tiene un alto coste para sus usuarios, haciendo referencia la privacidad y la venta de datos que estaría realizando la compañía sin nuestro consentimiento.

Datos biométricos recopilados también sin permiso

La aplicación en muchas ocasiones se basa en vídeos grabados por los propios usuarios con la cámara frontal, donde se muestran rostros y los cuales se han aprovechado para escanear, así como recoger datos biométricos, usados posteriormente para vender esta información.

Sin duda alguna, esta información preocupa, puesto que serían millones de personas las afectadas tras el éxito de TikTok. En la demanda se incluyen otros datos que informan sobre otros datos recopilados por TikTok, cómo es el caso de los contactos de teléfono, redes sociales, direcciones de correo electrónico, dirección IP y la ubicación.

Mediante diferentes métodos, la aplicación es capaz de acceder a estos datos, no siendo demasiado útil que cerremos la app. Por ahora la única solución hasta que todo se aclare, radica en no utilizarla y no tenerla instalada en nuestro smartphone si nos preocupa nuestra intimidad y privacidad.

Una aplicación con más de 1.500 millones de descargas es capaz de acceder a una cantidad de datos que se vuelve muy atractiva para compañías, estudios o incluso gobiernos.