Estas son todas las ofertas de Google para el Black Friday

A diferencia de Apple, que solo ofrece tarjetas regalo por la compra de sus dispositivos, Google ha optado por hacer descuentos reales sobre los precios de sus productos en su tienda online. Otra cosa son las ofertas que podamos encontrar en mayoristas o grandes almacenes que no aparecen reflejadas en la página oficial.

Eso sí, como en el caso de Apple, los descuentos de Google no se extienden a todos los productos que tienen disponibles y se reducen a un número muy concreto de modelos. Exactamente seis, que pertenecen a sus gamas de teléfonos móviles, altavoces y pantallas inteligentes, y termostatos y cámaras de vigilancia Nest.

50 euros máximo de descuento

Si echamos un vistazo a la Google Store online veremos que tenemos descuento en los Pixel 4 y 4XL que han llegado este mismo año, así como los Pixel 3 y 3a XL de 2018. En todos los casos tendremos una rebaja de 50 euros, lo que deja los precios de arranque de los smartphones de 2019 en los 709 euros, y los del año pasado en 349.

Google Nest mini y termostato.

Si preferimos irnos a los altavoces inteligentes, o pantallas smart, también encontraremos un buen precio. Por ejemplo, el Nest Hub, que es el dispositivo tope de gama con el asistente de Google, lo podremos comprar por 99 euros, es decir, 30 menos de lo que cuesta habitualmente, que son 129. Sin embargo, si preferimos el Nest Mini (la segunda generación de los Google Home mini) el descuento será del 20 euros, dejando el precio en 39 (en vez de los 59 de siempre).

Por último, si preferimos un dispositivo de domótica, como el Nest Hello Doorbell, el descuento será de solo 25 euros, por lo que pasará de los 279 a los 254 que cuesta estos días por el Black Friday. Por último, el famoso termostato de Google, obra de Tony Fadell (uno de los padres del iPod), podremos pedirlo ahora mismo con un descuento de 25 euros y, de los 249 que cuesta habitualmente, pasa a quedarse en solo 224.

No hay noticias de que Google vaya a extender estos descuentos a otros productos en los próximos días, pero no pasa nada si echamos un vistazo durante el fin de semana no sea que pongan algún gadget más que nos interese. ¿Echas de menos alguno?