Cómo seleccionar los recuerdos que te muestra Google Fotos en la 'app'

Desde hace algunas semanas, Google Fotos para iOS y Android nos muestra en su pantalla de inicio una serie de círculos donde podemos acceder a fotografías y vídeos de fechas anteriores, como si se tratara de una de esas stories que tan populares se han vuelto en redes sociales como Instagram, WhatsApp, etc.

Seguro que las habéis visto, pero no habéis reparado mucho en ellas. Así que debéis saber que no solo podemos desactivarlas para no tenerlas por medio dando vueltas, sino que en caso de que las queramos mantener, es posible personalizarlas para que muestren momentos o personas concretas.

Cómo filtrar esos recuerdos

El objetivo de esas opciones es permitirnos traer al presente recuerdos que queramos tener siempre a la vista en la app. Para ello debéis saber que Google Fotos nos dejará filtrar por dos categorías: una la de la fecha, con un intervalo que es posible cambiar cuando queramos, o por las caras. En esta segunda opción la aplicación todavía tiene que aprender mucho porque no siempre es capaz de identificar de la misma manera a una misma persona. Aun así, lo hemos probado y os debemos decir que en un porcentaje muy alto el filtro sirve para afinar bastante a quiénes queremos ver, o descartar.

Pero vamos al lío. Si queréis modificar esos recuerdos, debemos acceder a la aplicación y de ahí nos vamos a los 'Ajustes'. una vez dentro bajamos haciendo scroll en la pantalla hasta que encontremos la opción de 'Recuerdos'. Pulsamos y accedemos a otro menú distinto.

Google Fotos, cómo elegir los recuerdos.

Veréis tres posibilidades. La primera de ellas es activar o desactivar que Google Fotos nos muestre esos recuerdos en la pantalla. Si desde que actualizamos la app no habéis usado nunca estos accesos directos, lo mismo os debéis preguntar si no es mejor desactivarlos. Si esa es vuestra decisión, deslizáis el interruptor y ya está.

Debajo aparecerán los dos filtros de los que os hablamos: por un lado la fecha y por otro las caras. El primero es bien sencillo y podremos escoger el momento de inicio de esos álbumes de fotos y vídeos que nos mostrarán, y luego podremos definir el día de hoy como el último del que se recogerán esas stories. En esta opción, el día de hoy es hoy, aunque parezca una obviedad. Es decir, la jornada en la que nos encontremos: mañana, pasado, al otro... o el 19 de enero de 2020.

Con las caras ocurre que Google Fotos os mostrará todas las que ha detectado en vuestra fototeca. Si tenéis miles de imágenes la lista puede ser interminable. Aquí no escogeréis qué personas mostrar, sino las que deseáis ocultar. Veréis muchas con un ojo encima. Pulsando se quitará y ya serán visibles en la zona de 'Recuerdos'.