El Tesla Cybertruck ya circula por las calles de Los Ángeles (vídeo)

Desde que hace algo menos de una semana Tesla presentara su Cybertruck, muchos han criticado el diseño de una pickup que tiene una apariencia excesivamente futurista, como llegada directamente de Blade Runner, y de la que no sabemos hasta qué punto podrá gustar a sus potenciales clientes (más allá de los fans incondicionales de Elon Musk).

No olvidemos que las pickup son vehículos que en EE.UU. son de una enorme popularidad y que se utilizan para infinidad de tareas en el campo y la ciudad pero, ¿os imagináis uno de estos Cybertruck circulando por los bastos territorios del medio Oeste americano cargando animales, maquinaria o personas?

Ya circula por las calles

Aunque su diseño es demasiado atrevido, faltaba que conociéramos el momento en el que este Cybertruck pusiera un pie en el asfalto de las calles. Y acaba de llegar la primera prueba en forma de vídeo, en los alrededores de las instalaciones que SpaceX tiene en California, en Los Ángeles, donde se le puede ver ya mezclado con el tráfico rodado de un día normal.

La primera sensación que da es la de no formar parte del mismo paisaje que el resto de elementos del vídeo. Los coches, los edificios que se ven parecen no sintonizar con la apariencia de una pickup que destaca por su enorme tamaño y, también, por la crudeza de sus líneas. Hay momentos en los que llegamos a preguntarnos si no es un gráfico por ordenador.

Las reservas siguen creciendo

Si hace unos días os contábamos que todo lo que Tesla había caído en bolsa el viernes pasado (más de un 6%) lo estaba ganando en reservas con más de 200.000 confirmadas, ahora llegan nuevos datos que hablan de que la Cybertruck ha superado con holgura el cuarto de millón de unidades. Un éxito que Tesla debe apuntarse aunque todavía quedan más de dos años para que llegue al mercado.

Este nuevo vehículo de Tesla llegará al mercado con opciones de instalar uno, dos o tres motores eléctricos y su precio de partida será inferior a los 40.000 dólares, por lo que estamos hablando de un EV que podría romper todos los récords de ventas. Máxime porque se trata de un vehículo con una enorme capacidad de carga, mucha potencia y un blindaje a prueba de golpes. Eso sí, sobre el tema de las ventanillas mejor no decir demasiado hasta que haya mejores pruebas de que han solucionado el problema del todo.