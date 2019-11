No actualices a la última versión de Google Fotos para Android, ¿sabes por qué?

Google Fotos es una de las aplicaciones más utilizadas por su enorme versatilidad y facilidad para manejar grandes cantidades de imágenes y vídeos, que podemos llevar encima para recuperarlas en cualquier sitio. Ya sea con el móvil, el tablet o el ordenador.

Así que si eres de los que maneja grandes cantidades de fotos y vídeos a diario, aunque solo sea para ordenarlas mejor dentro de la fototeca, esta noticia te interesa porque acaba de hacerse público un problema que afecta a la versión más reciente de Google Fotos para Android.

Adiós a seleccionar muchas fotos con un gesto

Antes de nada, decirte que no corre peligro la integridad de tu colección fotográfica así que no hay que alarmarse. Pero sí es cierto que, para todos aquellos que suelen compartir, copiar, eliminar o archivar grandes cantidades de fotos y vídeos este error podría trastocarles los hábitos y rutinas que ya tienen interiorizado con la app.

Error de Google Fotos al seleccionar imágenes.

Como sabéis, existen muchas formas de seleccionar varias fotos. Una de ellas es ir tocando en cada una de ellas hasta tenerlas todos elegidas. Esto es muy lento así que existe un botón, al lado de la fecha, que nos permite marcar todos los archivos de una misma fecha. ¿Pero qué ocurre cuando queremos coger 10, 20 ó 30 fotos de las 60 de una fecha concreta? No tiene sentido seleccionarlas todas para luego deseleccionar las que no queremos.

Para esta tercera opción existe el famoso gesto de deslizar el dedo hacia un lado, y abajo (o arriba), para ir seleccionando una cantidad grande de imágenes que no sean todas las de una misma fecha. Pues bien, no sabemos qué habrá hecho Google, si ha sido aposta o sin querer, pero esta función ha desaparecido. No está disponible.

De momento no actualices

La versión de Google Fotos que tiene este error es la que os mostramos justo aquí debajo. Se trata de la compilación 4.32.0.281814149 (sí, es un poco larga) por lo que si tienes otra distinta, no entres en la Play Store para actualizarla por esta... o perderás esta valiosa herramienta de gestión.

Versión de Google Fotos con el error.

De todas formas, lo normal es que Google, en cuanto reciba estas noticias, libere un parche para poner remedio a este error. Porque queremos creer que lo es, ya que no podemos imaginar cómo alguien de los de Mountain View podrían haber pensado que un atajo como este puede no servir a la mayoría de los usuarios.

ACTUALIZADO: existe otra versión nueva en la Play Store, la 4.32.1.282438324, que mantiene el mismo problema. Mejor no actualizar.