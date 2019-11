¿Funcionará el nuevo modo ambiente del asistente de Google en tu móvil?

El modo ambiente es uno de los que más gustan a los usuarios de Google en los muchos dispositivos en que lo usa, como por ejemplo, los Chromecast, que no llegan a permitirnos visualizar demasiados elementos en pantalla, pero sí los suficientes como para disponer de la hora, el tiempo que hace y ya está.

Como sabéis, desde hace unos días ya sabemos que el modo ambiente ha llegado al asistente de Google para Android, con la intención de adornar la pantalla de nuestros teléfonos móviles cuando ponemos a cargarlo. No es que sea el mejor momento para mostrar mucha información, salvo que contemos con un stand vertical de recarga inalámbrica, pero está ahí por si queremos consultarla.

Cambio radical de Android

Los planes de Google no pasan solo por permitir al asistente mostrar todo tipo de datos sobre nuestro día a día, como viajes, correos electrónicos, tareas pendientes, el tiempo que va a hacer o los apuntes de la agenda, sino que busca ir más allá para conseguir una integración completa con el sistema operativo.

Modo ambiente del asistente de Google. Google

La idea no es que este modo ambiente sea parte del asistente y los usuarios decidan si activarlo o no, sino que sea un elemento esencial de las instalaciones de Android para que esté presente en la mayor cantidad de terminales posible, pasados, presentes y futuros. Es decir, que siempre que conectemos el cable de carga al smartphone, este ponga en marcha por defecto el modo ambiente que acaba de aterrizar en el asistente.

¿Qué teléfonos son compatibles?

Google, en este punto, está siendo poco transparente porque no ha publicado una lista como tal, más allá de nombres que se conocen porque, o bien protagonizan el vídeo que os dejamos aquí debajo, o bien porque sus marcas han corrido a confirmarlo pensando que sería un buen reclamo para vender más unidades.

En el grupo de estas últimas están los Lenovo Yoga Smart Tab, el Lenovo Smart Tab M8, y los Nokia 6.2 y 7.2. Para el resto de dispositivos, el único dato ofrecido por los de Mountain View es que será necesario tener instalada en nuestro teléfono la versión de Android 8 Oreo.

Si contamos con una inferior, o bien no podremos disfrutar del modo ambiente en el asistente, o bien tendremos que actualizarnos para que nos llegue sin problemas. Eso, claro está, si lo que afirman desde Google de "dispositivos seleccionados" no abarca otros requisitos de hardware que no han desvelado todavía.