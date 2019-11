Facebook quiere saber más de ti y te pagará por tus datos personales

Leyendo el titular habrás pensado que "eso es lo que tenía que haber hecho desde que empezó a recopilar información de todos nosotros". Y seguramente es cierto. Lo que ocurre es que esta nueva iniciativa, llamada Facebook Viewpoints, no tiene nada que ver con cómo usemos o con lo que escribamos dentro de la red social. Se trata de una aplicación distinta.

Estas iniciativas no son tampoco nuevas porque la propia Google tiene una parecida desde hace tiempo donde podemos completar una serie de encuestas, dejando nuestra opinión, y con la que nos pagan con dinero virtual, con saldo para la Play Store ya que su ámbito de uso se circunscribe a Android.

Facebook sí paga con dinero real

A diferencia de las Google Opinion Rewards, Facebook no va a pagar en dinero virtual sino que lo hará con moneda real que nos transferirá a nuestras cuentas de manera periódica, según participemos en las encuestas que ofrece a través de esta plataforma llamada Viewpoints. Eso sí, de momento solo está disponible en EE.UU. por lo que tendremos que esperar a que llegue aquí.

Facebook Viewpoints para móviles. Facebook

Con estas encuestas Facebook no solo nos preguntará sobre cuestiones de los temas más variados como hábitos de uso, compras, etc., sino que por el camino podría recabar datos concretos que nos identificarían del todo ante la red social, como el nombre, sexo, edad, correo electrónico, etc.

Podréis pensar que lo mismo no os gusta que en Facebook ya os tengan completamente controlados pero, ¿acaso no lo estamos ya utilizando la propia red social todos los días, varias horas por jornada? Si eres de los que participa activamente en su muro, subiendo opiniones, fotografías, compartiendo contenidos, creando grupos y pensando que la intimidad o privacidad ya es una batalla perdida, lo mismo te apetece sacarte un dinerito contestando estas encuestas.

Para que te hagas una idea, Facebook Viewpoints pagará 5 dólares por cada 1.000 puntos que consigamos en la aplicación, que ingresará puntualmente en una cuenta de PayPal que tengamos activa. Y para conseguir esa recompensa, harán falta al menos 15 minutos, que es lo que afirman que dura una encuesta como la llamada Well-Being Survey, que debe tratar sobre nuestro bienestar... ¿entendemos que digital?

Lo dicho: de momento Facebook Viewpoints no está en España pero cuando llegue, ¿estáis dispuestos a vender vuestros datos personales y opiniones por dinero contante y sonante?