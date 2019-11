Cómo verificar si tu versión de WhatsApp es segura

En los últimos tiempos, la aplicación WhatsApp se ha visto afectada por casos de malware y espionaje. Esto ha provocado que el riesgo y la amenaza alcancen niveles importantes, haciendo que nos preocupemos por ser uno de los afectados.

El software spyware Pegasus es el principal factor de riesgo, habiendo conseguido acceder a numerosos dispositivos. Este virus continúa afectando a algunos smartphones que no cuentan con la versión necesaria para evitarlo, concretamente a través de un vídeo se consiguen adentrarse en nuestro teléfono móvil sin que nosotros lo sepamos.

La privacidad en riesgo

Este archivo de vídeo concretamente en formato MP4 está creado maliciosamente por un remitente desconocido en WhatsApp. El problema ha llegado a afectar tanto a usuarios de la versión normal de WhatsApp, cómo a las empresas o autónomos que utilizan WhatsApp for Business y la versión del cliente Enterprise.

El software en cuestión conseguía acceder a nuestro sistema y ejecutarse en segundo plano, haciéndolo imperceptible para nosotros. La propia compañía Facebook presentó un comunicado alertando de este grave problema.

Por suerte, para protegernos de este problema que ha llegado a alcanzar grandes niveles, solo tenemos que mantener nuestra versión de WhatsApp actualidad siempre a la última versión, evitándonos problemas como estos.

Comprobar si estamos protegidos

Si por alguna razón no has actualizado tu app de mensajería WhatsApp en un tiempo, puedes comprobar si te has podido ver afectado en pocos segundos. Por diversas razones como la falta de espacio para almacenamiento o porque tus actualizaciones automáticas no han funcionado en Google Play, podrías haber estado una versión anterior a la solución del problema.

Para comprobarlo debemos acceder a nuestro smartphone y mantener pulsado sobre el icono de WhatsApp para dirigirnos rápidamente a “Info de la App”, una vez aquí podremos ver el número de versión que estamos utilizando. En el caso de no poder acceder con este método, podemos dirigirnos a los ajustes y buscar las aplicaciones instaladas, posteriormente pulsando en WhastsApp y llegando al mismo punto.

En el caso de Android, debemos tener una versión superior a la 2.19.274 para estar seguros de que no nos hemos podido ver afectados. En el caso del sistema operativo Apple, tendremos que tener una versión superior a 2.25.3. En el caso de los ordenadores con Windows, los cuales también podrían verse afectados, la versión que necesitan es una superior a 2.18.368.