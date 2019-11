Google Fotos te dejará garabatear tus imágenes muy pronto

Si hay una herramienta que ha proliferado en los últimos tiempos en muchas aplicaciones esa es el marcado que nos permite coger una imagen y dibujar con el dedo sobre ella para hacer garabatos, círculos, flechas o lo que se nos ocurra. Y a pesar de toda esa oferta (WhatsApp, Telegram, editores de iOS y Android, etc.), en Google Fotos lo echábamos de menos porque, al fin y al cabo, es donde almacenamos todos nuestros recuerdos.

Pero tenemos una gran noticia y es que Google ya ha comenzado a liberar esta opción y llegará muy pronto a todos los terminales con iOS y Android, por lo que será posible coger una foto almacenada en la nube y añadir algún apunte, dato, o señalar alguna zona de interés para recordarla en el futuro.

Edita, garabatea y almacena

Para utilizar esta nueva herramienta Google Fotos habilitará un nuevo icono que va a situarse en la parte inferior de la pantalla, tal y como podéis ver en las capturas que os dejamos justo aquí debajo. En ellas veréis que esta nueva función se sitúa entre las de rotación y más filtros.

Garabatear en Google Fotos.

Ya os avisamos de que no vayáis a la App Store de iOS o a la Play Store de Android a buscar una actualización porque no llegará por la vía del update de la app, sino que será una liberación a través del servidor, por lo que se activará solo cuando Google decida que en España la podemos utilizar ya sin limitaciones.

Una vez que pulsemos en ese nuevo icono, veremos las típicas herramientas para dibujar sobre la imagen como es el tipo de lápiz (o rotulador) que vamos a utilizar y el color. Tampoco es que nos tengan que poner una paleta de opciones infinita, porque esta posibilidad de garabatear tampoco es que necesite mucho más.

Cuando hayamos editado la imagen y la tengamos ya terminada, podremos guardar los cambios y aquí es importante decir que tendremos que andar con cuidado de no destrozar alguna foto especial con estos dibujos. Para ello, debéis decirle a Google Fotos que siempre os guarde una copia de esa nueva foto y que no sobreescriba la que tenéis almacenada en la nube. De esta forma evitaréis sustos con recuerdos especialmente importantes que no os haría la menor gracia perder o dejar para la eternidad con unos garabatos dibujados sin ton ni son.