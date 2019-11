Cómo saber quién ha leído los correos que envías a través de Gmail

El doble check de WhatsApp es de esas funciones que causan, en ocasiones, más estrés que un like en Instagram, porque enviamos un mensaje que estamos deseando que lean para que nos respondan, y nos sentimos frustrados si no obtenemos una respuesta ya, ahora, sin dilación.

En los correos electrónicos existe dos opciones, desde tiempos inmemoriales, que son las de confirmación de entrega y confirmación de lectura, que han quedado como una especie de versión educada y respetuosa del doble check de WhatsApp. Pero como no se trata de un método fiable (y que depende de la persona que lo recibe), vamos a buscar una alternativa que funcione bien.

Vamos a instalar una extensión de Chrome

Chrome cuenta con muchísimas extensiones que permiten hacer cualquier tarea que nos imaginemos. Y en este caso también la vamos a encontrar, se llama 'Email Tracking para Gmail' y podéis descargarla ahora mismo para empezar a probarla. ¿Qué hace esta extensión? Pues muy sencillo, realiza un seguimiento de los correo electrónicos que mandamos a través de la plataforma de Google y nos devuelve información detallada sobre si han leído o abierto nuestros emails, así como cuántas veces lo han hecho y el tiempo transcurrido.

Para instalar esta extensión, simplemente pulsamos en el botón azul que veréis, en el que se indica la palabra 'Instalar', y seguir todos los pasos que incluyen conectar nuestra cuenta con la de la extensión para darle permisos con los que pueda rastrear todos los correros que enviamos. Hay que decir que su forma de usarlo es bien sencilla, apenas tiene ningún secreto salvo porque veremos, a partir de ahora, unos indicadores que nos señalan qué ha pasado con ese correo electrónico, es decir, si ha llegado a su destinatario y si lo ha leído.

Cómo saber quién ha leído nuestros emails de Gmail.

Una vez que los tengáis ya completamente activo, veréis a la izquierda de cada mensaje dos iconos que nos van a indicar cuál es el estado de lectura/apertura del correo electrónico que hemos enviado, y que podemos resumir así:

Doble check gris: el mensaje se ha enviado correctamente

el mensaje se ha enviado correctamente Un solo check verde: el email ha sido leído pero no abierto

el email ha sido leído pero no abierto Doble check: el correo electrónico ha sido leído y abierto

Dejando el cursor del ratón sobre los iconos de confirmación, podremos leer la información adicional con las veces que se ha abierto así como el tiempo transcurrido desde cada una de ellas. Esto es crucial para saber si ha interesado, si no o si, desgraciadamente, no nos han hecho ni caso y no se han dignado a abrirlo.