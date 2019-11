Facebook se da prisa y corrige el error que activa la cámara en la app de iOS

Ayer saltaba la noticia de que la aplicación de Facebook para iOS nos estaba vigilando sin previo aviso, ya que cuando entrábamos en el feed de la red social se activaba la cámara frontal sin que el usuario se enterara. Y claro, cuando hablamos de los de Mark Zuckerberg... pues toca ponernos en modo alerta.

No sabemos si fue un error o no de la aplicación, pero hoy mismo tenemos un remedio en la App Store para terminar con esa videovigilancia sin permiso de Facebook: se trata de una actualización que tendremos que instalar para evitar males mayores y en cuya descripción no hay referencia ni rastro del agujero que tapa.

Actualización express para iPhone

Casi no han pasado ni 24 horas y la actualización viene a cerrar ese problema que os describimos ayer y que, lo más sorprendente, no era posible impedir salvo desinstalando la aplicación de nuestro dispositivo. Tened en cuenta que para que una app cuente con acceso a la cámara, antes debemos concedérselo y, en el caso de Facebook, no existía tal opción.

Actualización de la app de Facebook en iOS.

Y si mirábamos en la sección de permisos de la cámara, Facebook no requería de ninguno, por lo que es todavía más grave en el supuesto de que la activación de la cámara frontal no fuera producto de un error de programación. Bajad ahora mismo la versión 247.0 y así descansaremos tranquilos.