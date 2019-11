Apple elimina de la App Store la aplicación que te espiaba en Instagram

Todos sabemos la dependencia que pueden provocar las redes sociales, ya que nos tienen permanentemente conectados al teléfono mirando a ver si hay nuevas publicaciones, si gustan las que subimos nosotros o si nos comentan cualquier cosa que podamos contestar. Pero hay también una cara oculta, que es el de las herramientas espía.

Estas apps se encargan de decirnos a quiénes siguen otras personas, qué publican, qué les gusta e incluso de qué manera interactúan con otros perfiles, incluyendo los nuestros. Y se trata de recursos que rozan en muchos casos el derecho a la privacidad de terceros.

Apple la elimina de la App Store

Like Patrol era una de estas aplicaciones, que estaban en la tienda de Apple desde julio y que ha levantado muchas ampollas hasta el punto de que la propia Instagram pidió su eliminación. Y es que esta app permitía seleccionar a una persona y ver cuál era toda su actividad: a qué le daba 'me gusta', qué perfiles visitaba, etc. Ahora, Apple la ha eliminado por completo por violar los términos y condiciones de uso.

Es más, en un momento dado la aplicación era capaz de decirle a un suscriptor (era de pago) con quién se comunicaba más otra persona, lo que podía servir para que algunas personas mantuvieran un control estricto sobre los comentarios, perfiles de visita y conversaciones de sus parejas dentro de la red social.

Like Patrol en la App Store.

Instagram ya parecía ser consciente del problema que suponía esta aplicación, y hace pocas semanas eliminó el botón 'Siguiente' del feed de noticias que nos muestra, ya que podía ser utilizado por los desarrolladores de Like Patrol para rastrear la actividad de un perfil, tanto de los perfiles que visitaba, como de los comentarios que iba dejando y las personas con las que mantenía conversaciones con mayor frecuencia. Ahora, ese feed de actividad solo nos enseña aquellas personas de Instagram que dejan un 'me gusta' en alguna de nuestras fotos o que comentan sobre las propias publicaciones que dejamos.

Like Patrol se anunciaba en la App Store como una aplicación que iba a impedir que nos perdiéramos el mejor contenido de Instagram, ya que podríamos conocer las publicaciones más afines a nuestros gustos y que nos permitiría descubrir lo que es tendencia en la red social. Pero queda claro que la tecnología tiene dos caras, y hay que estar muy atentos para evitar que nuestra privacidad se vea amenazada.