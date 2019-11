Apple TV+ sale en España a 4,99 euros con un puñado de series originales

Apple ha lanzado su servicio de transmisión de video original de TV+ el viernes, poniendo fin a años de especulaciones sobre el próximo paso de la compañía en televisión. Pero carecerá de lo que muchos consumidores quieren: un catálogo gigante de sus películas y programas favoritos.

El servicio de suscripción está disponible en millones de iPhone, iPad, Mac y Apple TV en 100 países desde el viernes, solo días antes de Disney+ y meses antes de que servicios comparables de Comcast Corp. y AT&T Inc. Apple TV+ se centra actualmente completamente en el contenido original, pero la ausencia de una biblioteca de antiguos favoritos de los fanáticos deja al servicio detrás de sus rivales.

El contenido original de Apple incluye menos de 10 programas el viernes y un total de 15 en la lista inicial. [En España, ofrece al menos cuatro contenidos dentro de Apple Originals:las series The Morning Show, See y El escritor fantasma y el documental Reina de elefantes. También incluye en su catálogo las series Helpsters, Snoopy en el espacio, Dickinson y Para toda la humanidad.El servicio indica que próximamente estarán disponibles también las series Servant, Hala y Truth be told. Apple TV+ ha lanzado una oferta de siete días de programación gratis y una cuota de 4,99 euros mensuales a partir de ese momento.]

Competidores

Disney+ está programado para comenzar el 12 de noviembre y también anuncia 15 títulos de entre su primera ronda de originales. Del mismo modo, Peacock, de NBCUniversal de Comcast, llegará en abril de 2020 con 16 títulos, mientras que HBO Max de AT&T, que se lanzará a 14,99 dólares al mes en mayo de 2020, tiene docenas en camino. Apple ha dicho que planea agregar nuevos títulos mensualmente a su servicio, lo que significa que el precio de 4,99 aumentará con el tiempo. Aún así, muchas personas se suscriben a los principales servicios de video como Netflix y Amazon Prime Video principalmente por sus gigantescos catálogos de contenido

Durante la última década, la fabricante del iPhone ha explorado la creación de su propia televisión, comprando grandes firmas de contenido como Time Warner y asociándose con compañías de cable en nuevos decodificadores de televisión. Sin emargo, todo eso ha desembocado en una combinación de una aplicación de agregación de videos, acceso por demanda a canales de televisión de pago como HBO y Starz y un servicio de suscripción mensual de 4,99 dólares en EE UU (4,99 euros en España) de películas y programas de televisión originales.

"La cantidad de hogares con streaming que se desvivan por suscribirse a Apple TV+ será bastante limitada inicialmente debido al contenido limitado", según Michael Olson, un analista de Piper Jaffray que cubre Apple y Netflix Inc. Olson dijo que una encuesta a 1.500 suscriptores de Netflix encontró que el 23% se suscribiría a la oferta de Apple y que el interés es "moderado, no abrumadoramente alto", en parte debido al contenido limitado. Los servicios de streaming generalmente comienzan con un catálogo posterior para "crear un interés temprano" antes de "hacer la transición" a los originales, dijo.

Apple TV+ es parte de la estrategia de la compañía con sede en Cupertino, California, para generar más ingresos de los servicios y proporcionar nuevas formas de mantener a sus clientes leales atados al iPhone. Los servicios generaron ventas de 12.500 millones de dólares en el cuarto trimestre fiscal, un aumento de 18% respecto al mismo periodo del año anterior, dijo Apple el miércoles.

Apple está promocionando su servicio de video en EE UU como lo hace con sus dispositivos, emitiendo anuncios durante las principales horas de televisión por cable, colocando vayas en las principales ciudades y mostrando los próximos programas en su sitio web y redes sociales. La compañía claramente ha publicitado lo suficiente el servico para ganar rápidamente suscriptores. Y Apple está haciendo algo que rara vez ha hecho en el pasado: permitir que el servicio funcione en dispositivos de terceros como televisores Samsung y decodificadores de Amazon, lo que le da una mayor base de clientes potenciales.

Contenidos clásicos

La preocupación por la falta de un catálogo de reposiciones y películas antiguas no es trivial y dificultará que Apple compita de lleno. Disney+ saldrá al mercado con los "Simpson" y cientos de películas de Disney. HBO Max tendrá películas de éxito como "Tiburón" y "Erin Brockovich" y famosos programas de televisión como "Friends" y "Big Bang Theory". Netflix tiene éxitos de taquilla como "Seinfeld" y, hasta que se vaya a Peacock, tiene "The Office", además de un catálogo estimado en más de 2.700 películas y 1.500 programas. Amazon.com, que también compite con Apple en dispositivos de consumo, tiene cientos de películas antiguas para emitir en su servicio Prime Video.

Netflix y Amazon Prime han estado construyendo sus bibliotecas de contenido original durante años, pero también comenzaron con elecciones escasas, que incluían solo unos pocos programas originales inicialmente. Hoy, se estima que Netflix transmite más de 1.200 títulos originales. Los servicios de Disney, NBC y HBO también tienen la ventaja incorporada de los brazos de contenido gigantes dentro de sus propias compañías, algo de lo que Apple carece. Si bien Apple tiene miles de películas y programas de televisión disponibles en iTunes para compras o alquileres de una sola descarga, no ha mostrado voluntad de convertir esas ofertas en un componente de suscripción para TV+.

Los defensores dicen que el servicio de Apple no fue diseñado con un catálogo posterior de programas en mente, pero que con un precio unos dólares por debajo de servicios como Netflix, con bibliotecas gigantes, los consumidores pueden pasar por alto la falta de favoritos.

Precio más bajo

Con su estrategia de precios, Apple ha demostrado que reconoce las limitaciones del servicio. A 4,99 dólares o euros, cuesta mucho menos que Apple Music, Apple News+ y la principal oferta de almacenamiento en la nube de la compañía, y en una medida sin precedentes para Apple, se incluye gratis durante un año con cualquier compra de un nuevo dispositivo.

Por necesidad, también es mucho más barato que la mayoría de sus rivales, aunque HBO Max también será gratuito para algunos suscriptores de AT&T. El presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, dijo el miércoles que el servicio tiene un precio de 4,99 dólares al mes para alentar a la mayor cantidad de suscriptores a registrarse lo más rápido posible. Y, en una rara declaración, la compañía dijo que el servicio y la estrategia de precios serían irrelevantes, al menos inicialmente, para sus resultados financieros.

Hasta ahora, las críticas de la primera lista de programas originales de Apple indican por qué es tan importante una acumulación de contenido. Variety llamó a The Morning Show, con Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, un "fracaso del streaming" y Hollywood Reporter dijo que See, protagonizada por Jason Momoa,"no está cerca de ser un buen programa".

Aun así, Apple confía en que su servicio sea lo suficientemente bueno para que sus usuarios leales paguen por él dentro de un año, e incluso si la compañía puede lograr que solo una cuarta parte de sus nuevos compradores de iPhone se registren después de un año, Apple TV+ será una adición multimillonaria a su creciente arsenal de servicios.