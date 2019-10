Apple TV+: precios, dispositivos compatibles y contenidos que estrenará

Mañana, 1 de noviembre, llega oficialmente Apple TV+ para competir en el nuevo panorama audiovisual que se viene formando alrededor de servicios online como Netflix, HBO, Prime Video, Rakuten, etc. Una apuesta de los de Cupertino que, por vez primera, no se fija solo en su ecosistema de dispositivos sino que podrán acceder a ella otros muchos usuarios.

Esa es, precisamente, una de las principales diferencias respecto de otras patas que tiene Apple, como Music, que tardó en llegar a Android y todavía no se ha abierto a otras plataformas más allá de sus iPhone, iPad, Mac o Apple TV. Aquí, el servicio de vídeo en streaming sí que mira a más potenciales clientes tras su llegada a algunas Smart TV y llaves HDMI como la Fire TV Stick de Amazon.

Precio y dispositivos compatibles

La tarifa plana de series, películas y documentales llega oficialmente mañana a un precio de 4,99 euros al mes y se podrá utilizar de manera individual o En familia, para seis miembros a la vez. Además, con la compra de un dispositivo de Apple, tendremos el primer año completamente gratis (tenemos tres meses para activarlo desde el 1 de noviembre).

Apple TV+ en un iPad Pro.

A día de hoy, los dispositivos compatibles son todos los oficiales de Apple, desde iPhone, iPad, iPod, Mac y Apple TV aunque ya es posible instalarlo en algunos modelos de Smart TV de Sony y en los Fire TV Stick de Amazon. Los de Cupertino anuncian que en las próximas semanas llegará a más "reproductores de streaming", pero de momento el catálogo se acaba ahí.

Eso sí, existe un problema para conseguir esta suscripción y es que, sí o sí, tendremos que hacerlo a través de un dispositivo de Apple ya que es necesario una ID de la compañía y un método de pago para ir manteniendo la suscripción mes a mes. Todas las apps que publiquen para televisores y reproductores de streaming solo podrán conectarse a nuestra cuenta pero sin ofrecer opciones de gestión.

¿Qué series llegan a Apple TV+?

Apple está empezando en esto de la producción de contenidos y es evidente que es la plataforma con menos oferta de las que están ya en el mercado. Ahora mismo, Apple anuncia once contenidos y, alguno de ellos, no estará disponible de salida, como es el caso de Truth Be Told. Por lo demás, el resto de producciones son: