Cómo verificar que todos tus vídeos en Google Fotos se han importado bien

Si usáis habitualmente Google Fotos es muy posible que no le deis importancia al hecho de que los formatos de vídeo soportados tienen un límite y que, aunque por regla general no deberíamos tener problemas con los que grabamos con el móvil, sí que es posible toparse con algunos si ese material os lo ha enviado un amigo o un familiar.

Además, como Google Fotos trabaja casi siempre solo, en segundo plano y sin dar demasiado la lata, podría ocurrir que mientras tenéis un vídeo en el móvil lo podéis seguir viendo en la nube pero, en el momento que lo borráis del terminal, desaparece. Y os podríais preguntar por qué.

Formato incompatible con Google Fotos

La explicación a que un vídeo desaparezca misteriosamente podría estar en que Google Fotos se encuentra en un formato que es incompatible y, entonces, cuando quiere hacer la copia de seguridad da error y no termina el proceso.

El problema es que no vais a recibir ningún mensaje o notificación que os lo avise, por lo que podríais tener ahí varios vídeos sin saber que han dado error y daros cuenta cuando pasen algunos meses... o años. Pero por suerte, existe una forma de consultar qué archivos de los que hemos subido a Google Fotos dan problemas para, a continuación, convertirlos desde el móvil (o un ordenador) y probar de nuevo a subirlos.

¿Dónde ver los vídeos que no se suben?

Para comprobar todos los vídeos que no se han subido correctamente a Google Fotos, simplemente debemos ir a Chrome, con el ordenador, y buscar la Configuración. Una vez allí veremos un menú como el que tenéis justo debajo y nos vamos a la opción 'Vídeos no admitidos'.

Google Fotos y los vídeos 'no admitidos'.

Una vez dentro, aparecerá un listado con todos los vídeos que hayan dado problemas a la hora de subirse a Google Fotos que, aunque es compatible con una buena cantidad de formatos (mpg, .mod, .mmv, .tod, .wmv, .asf, .avi, .divx, .mov, .m4v, .3gp, .3g2, .mp4, .m2t, .m2ts, .mts y .mkv), el origen del error podría encontrarse, también, en la codificación o en que el archivo se ha corrompido.

Lista con los vídeos 'no admitidos' por Google Fotos.

Esta lista sirve solo como información porque no tendremos opciones de reparación o conversión, por lo que toca hacerlo desde otra herramienta dentro del ordenador. Localizáis ese vídeo gracias al nombre que tiene, lo corregís y volvéis a probar a subirlo en la nube. Si no vuelve a dar problemas lo tendréis ya salvado en Google Fotos for ever.