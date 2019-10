Google permitirá la conversación continua con el Asistente desde el móvil

Tus Google Home tienen una opción, que lo mismo no has visto todavía, que nos permite mantener una conversación continua con el asistente sin necesidad de tener que activar cada nueva pregunta con el tradicional "OK Google". Es una opción que tendréis desconectada pero que puede llegar a ser bastante útil.

Esencialmente, lo que hace es dejar que los Google Home sigan escuchando unos segundos después de habernos contestad, por si queremos seguir preguntando alguna cosa más. De esta forma no es necesario pronunciar el famoso "OK Google" una y otra vez por lo que la conversación se desarrolla de una manera fluida, como si estuviéramos charlando con otra persona.

Ahora también en los móviles

Esta opción, que de momento solo funciona para el asistente en inglés, va a mejorar un poco más al ampliarse ese radio de acción a los teléfonos móviles donde tengamos instalada la aplicación de Google y el propio Asistente de los de Mountain View.

El objetivo es que también podamos hablar de una forma parecida cuando le pidamos algún dato al smartphone sin tener que activar cada solicitud con (y nos reiteramos) el famoso "OK Google". ¿Cómo modificarlo? Pues es muy fácil ya que solo tenemos que entrar en la aplicación del Asistente y, cuando se ponga a escuchar, deslizamos hacia arriba para abrirla.

En ese momento pulsamos en el avatar de nuestra cuenta de Google, arriba a la derecha, y accedemos en las opciones de la cuenta. Veréis varias pestañas y nos vamos a la del Asistente, que es donde encontraréis la opción de Conversación continua.

Dónde activar la conversación continua en Google.

Dentro de esa pantalla veréis, ahora mismo, un switch para activarlo en los dispositivos que llama compartidos, y que no son otros que los altavoces inteligentes que tengamos en casa, ya sean Google Home, Google Home mini o Nest Hub. De esta manera, ya podremos conversar un buen rato sin tener que recurrir cada vez a la palabra mágica.

Cuando la actualización llegue a nuestro país, la opción de conversación continua en el móvil aparecerá justo entre los Dispositivos compartidos que acabamos de activar y el Dispositivos en color negro sobre fondo gris. Ahí podremos también elegir si lo activamos o lo mantenemos como viene por defecto, que es apagado.

Como os decimos, se trata de una opción exclusiva del teléfono móvil y del Asistente de Google que pasará a escuchar un poco más de nuestras conversaciones. Así que pensadlo bien por temas de seguridad, que nunca se sabe... ¿no?