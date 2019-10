Google lanza, por fin, una nueva Titan Security Key con conector USB-C

Muchos pensamos que como no trabajamos en la NASA y no manejamos diariamente información importante no necesitamos proteger nuestras principales cuentas a las que accedemos todos los días, ya sean correos electrónicos, plataformas de almacenamiento en la nube, etc. Pero uno no es consciente de los problemas que supone un hackeo hasta que lo sufres.

En ese momento comprendes que no importa tanto tener un dosier importante que nos puedan robar como es el acceder a nuestras cuentas para suplantarnos y estafar en nuestro nombre, cogernos el dinero del banco, etc. Y ahí la verificación en dos pasos que ofrecen sistemas como las Titan Key de Google son esenciales.

Nueva Google Titan Security Key

Ahora Google ha actualizado su gama de llaves (físicas) de seguridad online para verificación en dos pasos con un modelo con conexión USB-C que, por fin, nos permitirá utilizarla con móviles Android y todos esos ordenadores (macOS o Windows), sobre todo portátiles, que solo cuentan con estos puertos.este tipo de puertos.

Titan Security Key de Google con USB-C. Google

Hasta ahora, esas llaves tenían conectores USB-A estándar y Lightning para iPhone o iPad, pero faltaba el USB-C que es tan común en el universo Android. Esta nueva llave se pone a la venta hoy mismo en EE.UU. a un precio de unos 35 euros (al cambio).