Cómo limitar los datos que recoge Google Maps de vuestro teléfono móvil

Seguramente que a estas alturas ya será demasiado tarde para preocuparnos por la privacidad porque son tantos los vínculos que tienen las aplicaciones entre sí, o con otras plataformas, que lo que no consigan saber de nosotros lo acabarán conociendo por otro lado. Y con Google Maps ocurre algo así: que para saber qué nos gusta o a dónde tendemos a ir, se sirve de TODO lo que tenemos dentro del móvil.

Si queréis que Google Maps siga recibiendo esa información no tenéis más que dejar de leer lo que os vamos a contar y ya está. Pero si queréis empezar a romper puentes para intentar preservar algo de privacidad, lo mismo esto os interesa.

Corta la curiosidad de Google Maps

Si usas Chrome como navegador web debes saber que la aplicación de mapas utiliza algunos datos de nuestro historial para hacernos después recomendaciones. Esa es la versión oficial porque lo que hagan después con ese material solo lo podemos imaginar. El caso es que esa información que recoge Google Maps es mucho más extensa y profunda de lo que imaginas, y da miedo, porque las opciones para hacerlo las tendrás activadas por defecto (y no lo sabías).

La primera de ellas es el historial en Chrome, amén de todas las aplicaciones en las que nos logueemos con nuestro correo de Gmail. Echad cuentas, ¿cuántas pueden ser? Pero hay más: Google Maps recoge TODA la actividad que llevas a cabo en las aplicaciones instaladas en tu smartphone. ¿Lo sabías? Y por último, también espía en nuestras notas y grabaciones de voz. ¡OMG!

Bueno, pues toca desactivarlo. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Abrid la aplicación en vuestro móvil, id a la información de vuestra cuenta y pulsad en la tercera pestaña que veréis a la derecha, la que dice Ajustes del perfil. Una vez allí, tendréis que localizar la opción La Actividad en la web y la Actividad en Aplicaciones está activada.

Limita la actividad de Google Maps en vuestro dispositivo.

Entramos ahí y desactiváis todo para que Google Maps no vuelve a fisgonear en lugares fuera de la propia plataforma de mapas. Os avisará de que con un mensaje parecido a este de "la experiencia personalizada de uso no será tan efectiva y blablabla...", pero seguro que os quedáis más tranquilos sabiendo que (en teoría) ya no va a minar todo lo que tengamos dentro del móvil.