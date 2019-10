Disney+ no llegaría a los Fire TV de Amazon, ¿cuál es la razón?

No falta mucho para que la plataforma de vídeo en streaming Disney+ sea completamente oficial (comenzará sus emisiones el 12 de noviembre en EEUU, para posteriormente desplegarse en otras regiones). Los contenidos no serán precisamente un problema en el servicio, ya que en su catálogo están opciones tan intereses como los de Pixar, Marvel e, incluso, todo el universo Star Wars. Pero esto no quiere decir que todo se de color de rosas, ya que parece que hay algunos problemas con Amazon.

Esto lo decimos ya que han aparecido informaciones que indican que hay algunos problemas entre las dos compañías que hemos indicado antes, ya que por el momento no han llegado a un acuerdo de colaboración y, esto, puede afectar de forma directa a los que tienen dispositivos hardware de la conocida tienda online. Un ejemplo de lo que decimos es que, al menos por el momento, no se ha confirmado que la aplicación propia de Disney+ vaya a estar disponible en los reproductores Fire TV (algo que pude ser solucionado rápidamente, pero el caso es que esto indica que las cosas no van por el mejor camino posible).

Los motivos que pueden existir para esta falta de entendimiento

Pues como es habitual, parece que el factor económico es el detonante de los problemas entre Disney y Amazon, y más concretamente en lo que tiene que ver con la publicidad. La fuente de la información indica que Amazon desea tener presencia de esta forma en la inmensa mayoría de los contenidos de la plataforma de vídeo en streaming, como por ejemplo en ABC o ESPN aparte de Disney+ y, esto, es algo que no parece estar dispuesta a conceder el gigante del entretenimiento. Y, por ello, no existe acuerdo para llevar a Los Vengadores y a Indiana Jones a los Fire TV.

Existen negociaciones donde Disney ofrece hasta un 10% de los anuncios en los que tenga presencia Amazon, y está por ver si esta última acaba por aceptar la oferta o no. Lo cierto es que ambas compañías son famosas por lo duras que son negociando (ejemplos no faltan, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con Spider-Man o la llegada de Chromecast a Prime Video). Pero lo que parece cierto es que al final tendrán que llegar a un acierto ya que la plataforma VOD de la que hablamos apunta a ser un éxito –bien para Disney- y la cuota de mercado de los Fire TV es grande -bueno para Amazon-.

Disney

Veremos qué es lo que ocurre, pero no es descartable que, al menos en un principio, la aplicación Disney+ no esté presente en los Fire TV de Amazon. Y, esto, no dejará de ser un inconveniente para los que tiene uno de estos reproductores que son útiles y de buena calidad.