Redmi 7A y Redmi 8A son los móviles más baratos de Xiaomi, ¿cuál es mejor?

Xiaomi ha puesto en el mercado su nuevo Redmi 8A para renovar la gama en su segmento más barato (si dejamos al margen ese Redmi Go con Android Go), y toca hacerse la pregunta de si merece la pena el cambio. No ya solo por una cuestión de hardware, que ahora veremos si ha mejorado sustancialmente, sino por esa relación calidad/precio.

Xiaomi Redmi 7A.

Hay que decir que el Xiaomi Redmi 7A llegó antes del verano mientras que el Redmi 8A lo hizo hace apenas unos días, así que se justifica el preguntarnos si, esos tres meses transcurridos, ¿han mejorado sustancialmente el hardware del nuevo modelo? Bueno, de primeras nos encontramos con un elemento que sí se ha agrandado: la pantalla ha pasado de las 5,4 pulgadas, 720x1.440 pixels de resolución y una relación de aspecto 18:9 del 7A a otra de 6,2, más alta, 720x1.520 y 19:9 del Redmi 8A.

Procesador, memoria y cámaras...

Si el Xiaomi Redmi 8A ya despunta en la pantalla, por desgracia no lo hace en el conjunto formado por el procesador y la memoria, donde monta el mismo SoC del Redmi 7A: un Qualcomm Snapdragon 439 al que acompañan 2/3GB de RAM en función del almacenamiento disponible. Cosa que también es igual (por arriba) en ambos modelos: 32GB salvo el Redmi 7A que cuenta con una configuración de 16. Por suerte, ambos disponen con ranura para microSD, por si nos quedamos sin espacio en el teléfono.

Xiaomi Redmi 8A.

En la cámara también encontramos algunas diferencias, como que el Xiaomi Redmi 7A cuenta con más megapixels en su sensor principal, ya que tiene 13 frente a los 12 del Redmi 8A. En ambos casos solo son capaces de grabar vídeos a resolución FullHD y 30 fotogramas por segundo. Eso sí, en la cámara para selfies si hay cambios: 8 megapixels para el Redmi 8A frente a los 5MP del Redmi 7A. Vamos a salir más guapos...

Xiaomi Redmi 7A.

A estas alturas os estaréis preguntando si esa porción más de pantalla merece la pena respecto del modelo que llegó en junio, aunque la batería os podría convencer: 5.000 mAh. del Redmi 8A frente a los 4.000 del Redmi 7A. Eso se traduce en una mayor autonomía que, obviamente, nos va a permitir aguantar todo el día sin acordarnos de un cargador.

Por último la instalación de Android. En ambos smartphones llevan instalada la versión 9 Pie, con MIUI 10.2.7 para el Redmi 7A, y MIUI 10 en el del Redmi 8A. Aunque hay que tener en cuenta que ya tenemos la versión 11 de camino a muchos terminales de los chinos. El Redmi 8A y el 7A comparten también un precio parecido, de alrededor de 95-100 euros así que, ¿cuál comprar? Parece claro que la mayor pantalla y batería decantan la balanza por el último smartphone lanzado por los chinos, ¿no os parece?