AngelFace: la aplicación que te dice si una persona es un inversor capitalista (o no)

Hay que reconocer que el mundo de las aplicaciones para móviles es un inmenso campo donde uno puede encontrarse cualquier cosa. Y esta que os traemos hoy es perfecta si tienes una empresa, una idea, un proyecto y buscas financiación porque lo mismo, en un golpe de suerte, te encuentras de frente con un inversor capitalista que anda ansioso por gastar su ingente fortuna en ti.

Esta aplicación, obra de Tosh Velaga, ha nacido casi por accidente porque su propio creador afirmó que esa no era la idea original en la que trabajaba, ya que su proyecto no tenía nada que ver con inversores capitalistas sino con ladrones. De los que entran en las tiendas a llevarse lo que no es suyo. El problema es que, parece ser, no fue bien recibida porque podía causar problemas si el reconocimiento facial no funcionaba bien... así que decidió darle un giro al proyecto.

De ladrones a inversores y capitalistas

De esa necesidad de reorientar esa nueva aplicación nació FaceAngel, que nos va a permitir identificar a esas personas que tienen el dinero por castigo y que siempre andan buscando ideas en las que invertir para seguir ganando más. Total, si eres de los que vive en el área de San Francisco y estás ávido por concertar una cita con uno de estos "ángeles", ¿por qué no intentar identificarlo por la calle para venderle tu proyecto?

Otro de los usos de esta aplicación, según su creador, es verificar que cuando cierras una reunión con inversores, efectivamente son quienes dicen ser. De tal forma que solo tenemos que coger el móvil, apuntarle con la cámara (con la excusa de hacernos un selfie con ellos, por ejemplo) y esperar a que la aplicación nos confirme su identidad.

La aplicación la tenéis disponible en la Play Store de Google y es posible descargarla completamente gratis. Decir que todavía está en fase de desarrollo, afinando los matches que ofrece y, muy importante. añadiendo nuevos inversores más allá de las fronteras de Palo Alto. Por lo que no os asustéis si apuntáis con la cámara a vuestro hermano y os dice que es un inversor capitalista. Aunque en este caso, hay dos opciones: o la app se equivoca, o vuestro hermano os lleva diciendo que se dedica a otra cosa demasiados años.